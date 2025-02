Alonso Ancira se queda en el mural "Siglos de Acero"

Jesús Guajardo, historiador y pintor del mural "Siglos de Acero", reafirmó la permanencia de Alonso Ancira, en su obra, ubicada en la presidencia municipal de Monclova.

A pesar de las propuestas que ha recibido para modificar el mural, dejó claro que no hay planes para eliminar o añadir personajes.

"No vamos a andar quitando y poniendo personajes. Yo fui el pintor, yo decidí a quién poner y a quién no", comentó con firmeza.

El mural, que tardó más de dos años en completarse, mide 17 metros y medio de largo por 3 metros de alto y está diseñado como un libro de historia que narra la evolución de Monclova en siete capítulos.

En el último capítulo del mural se refleja el nuevo Monclova, donde se destacan elementos como el escudo de la ciudad, las siderúrgicas de AHMSA, Alonso Ancira, por su proyecto de Ave Fénix, así como el Museo Pape, la señora Amparo Pape, Gerardo Benavides, el Teatro, y los esfuerzos en educación, cultura y deporte.

Con más de 60 personajes representados, el mural no se centra en buenos o malos, sino que expone una visión objetiva del pasado.

Guajardo también hizo referencia al conflicto entre Andrés Manuel López Obrador y Alonso Ancira como un "choque de titanes" sin un claro vencedor, donde Monclova es la verdadera perdedora.

"Hay cosas que no nos gustan pero son parte de nuestra historia; no podemos borrarla", concluyó Guajardo, subrayando que alterar la representación visual no cambiaría la realidad histórica.