Alumna de Metalurgia estudiará en Colombia

La alumna Leyla Romina Cedillo González estudiará durante un semestre en la Universidad Industrial de Santander de Colombia mediante el programa de movilidad, desde el 2017 que un estudiante de la Facultad de Metalurgia no viajaba a dicho país, informó la directora Griselda Escalante Ibarra.

“Son pocos los que solicitan la movilidad, nos da mucho gusto que salga del país”, dijo Griselda Escalante.

La joven cursa el quinto semestre de la universidad y es miembro del Comité de Ecología de la facultad, fue una de las cinco seleccionadas de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila dentro del programa de Movilidad Internacional, se va de enero a junio del 2020.

Hay otros cuatro estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración que también fueron seleccionados para irse a otras universidades, son pocos los que estudian en la Facultad de Metalurgia y deciden participar en dicho programa.

Griselda Escalante señaló, fue en enero a junio del 2017 cuando dos jóvenes viajaron a Colombia a esa misma universidad, el plan de estudios coinciden con el plan de la universidad y Leyla Romina cursará cuatro materias. Tuvo arriba de 50 por ciento de los créditos de la carrera y con una calificación de 90.

“En Metalurgia somos pocos y son menos los que piden este tipo de movilidad, tratamos de motivarlos para que quieran aventurarse pero tenemos muy poquita demanda, nos da mucho gusto que una de nuestras estudiantes quiera viajar. Vienen con otra perspectiva de trabajo, dinámica y entusiasmados por los laboratorios que conocieron”.