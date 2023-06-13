Alumnos de la escuela Benito Juárez presentan deshidratación por no tener AC

MONCLOVA., COAHUILA.- Náuseas, vómito, mareo, sudoración excesiva y sangrado de nariz es lo que han presentado algunos estudiantes de la escuela primaria Benito Juárez, lo anterior debido a que por lo menos 120 estudiantes llevan sus clases sin aire acondicionado, lo que hace insoportable la estancia en el aula.

Madres de familia levantaron la voz y pidieron no llevar a los estudiantes a clase, ya que por problema de sobrecarga en el transformador no pueden encender los climas de todos los salones, por lo que algunos niños son sacados del aula a tomar sus clases en una "sombrita".

Los niños están muy expuestos al calor dijo una madre de familia, quien aseguró que diariamente van madres a recojer a sus hijos quienes presentan diversos padecimientos referentes al golpe de calor, lo que consideran están en serio riesgo.

Las afectadas mencionaron que este martes por la mañana llegaron a dejar a sus hijos a la escuela y no había luz, por lo que muchas optaron por llevárselos a casa para evitar malestares como los que han presentado durante toda la semana.

"No arriesguen a sus hijo hace mucho calor y la directora pide que las maestras saquen a los tres salones que no pueden encender el clima a tomar las clase en el exterior de las aulas, los niños salen llorando, todos mojados de sudor, con la cara roja y con náuseas, es mejor no arriesgarlos".