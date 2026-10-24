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Coahuila

Fomentan la paz y el respeto entre alumnos de preescolar en Morelos

Alumnos del Jardín de Niños Ticky Flores de González participaron en actividades por el Día de las Naciones Unidas para promover la convivencia pacífica.

Por Alberto Ibarra - 24 octubre, 2026 - 01:01 p.m.
Alumnos del Jardín de Niños Ticky Flores de González participaron en actividades para promover la paz y el respeto.
Alumnos del Jardín de Niños Ticky Flores de González participaron en actividades para promover la paz y el respeto.
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      MORELOS, Coahuila - Alumnos del Jardín de Niños Ticky Flores de González participaron en una actividad por el Día de las Naciones Unidas, enfocada en promover valores como la paz, el respeto y la cooperación desde los primeros años de vida.

      Promoviendo la convivencia pacífica en la infancia

      Durante la jornada, las niñas y los niños tuvieron la oportunidad de aprender sobre la importancia de convivir, respetar a sus compañeros y trabajar en equipo, principios que pueden poner en práctica tanto en la escuela como en sus hogares.

      Estas actividades buscan que los menores aprendan a resolver diferencias de manera pacífica y comprendan que el respeto y la colaboración son fundamentales para convivir con los demás.

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