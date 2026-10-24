Fomentan la paz y el respeto entre alumnos de preescolar en Morelos

MORELOS, Coahuila - Alumnos del Jardín de Niños Ticky Flores de González participaron en una actividad por el Día de las Naciones Unidas, enfocada en promover valores como la paz, el respeto y la cooperación desde los primeros años de vida.

Promoviendo la convivencia pacífica en la infancia

Durante la jornada, las niñas y los niños tuvieron la oportunidad de aprender sobre la importancia de convivir, respetar a sus compañeros y trabajar en equipo, principios que pueden poner en práctica tanto en la escuela como en sus hogares.

Estas actividades buscan que los menores aprendan a resolver diferencias de manera pacífica y comprendan que el respeto y la colaboración son fundamentales para convivir con los demás.