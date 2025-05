Amagan con cerrar Jardín de Niños

Ante la falta de respuesta de las autoridades educativas, madres y padres de familia del Jardín de Niños Emiliano Zapata, en Monclova, han decidido tomar medidas drásticas. Este martes, cerrarán las instalaciones de la escuela en demanda de la asignación inmediata de un intendente, pues llevan más de un mes sin personal de limpieza, lo que ha afectado seriamente las condiciones sanitarias del plantel.

Los tutores explicaron que el conserje anterior solicitó un permiso de seis meses y, a pesar de haber tramitado la solicitud de sustitución con anticipación, hasta la fecha no se ha enviado a nadie. A lo largo de semanas, los padres han recibido promesas de que el problema se resolvería, pero las fechas han pasado sin cambios. La falta de higiene en los baños y áreas comunes ha obligado a los mismos padres a organizar turnos para limpiar, ante el riesgo de enfermedades en los niños.

"La situación es insostenible. Nos han dado fechas que nunca cumplen. Primero dijeron que después de vacaciones, luego que el 1 de mayo, después el 16, y seguimos esperando. Mientras tanto, los baños están sucios y los niños en riesgo", lamentó una madre de familia. Otro tutor expresó su preocupación sobre la falta de agua potable en condiciones adecuadas, advirtiendo que los menores podrían contraer infecciones.

Actualmente, alrededor de 170 alumnos estudian en el jardín de niños. Como medida temporal, los padres han recurrido a una colecta de dinero, pidiendo 15 pesos por estudiante para pagar a alguien que realice la limpieza, aunque consideran que esta solución es injusta y poco sostenible. Ante la falta de alternativas, han decidido cerrar la escuela hasta obtener una respuesta concreta.

"El martes vamos a bloquear la entrada, no permitiremos el acceso a maestras ni a nadie. No queremos afectar las clases, pero no es justo que los niños estén en estas condiciones. Exigimos una solución inmediata", declararon los inconformes.

El cierre está programado para la mañana del martes, en un intento por presionar a las autoridades para que garanticen condiciones dignas y seguras para los estudiantes