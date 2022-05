Amagan con huelga empleados de Telmex

Trabajadores sindicalizados de TELMEX podrían estallar la huelga a partir del próximo miércoles, al no llegar a un acuerdo con la empresa dentro de la revisión contractual que se lleva a cabo a nivel nacional.

En estos momentos, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana lleva a cabo la encuesta a nivel nacional en la que los trabajadores decidirán si aceptan o rechazan la propuesta presentada por la empresa.

Luis Hernández de León, Secretario General de la Sección 85, señaló que esta consulta se inició desde el pasado viernes y concluirá el próximo lunes, por lo que ya se tiene un avance de un 80 por ciento, en donde prácticamente el 98 por ciento de los trabajadores que ya emitieron su voto, están en contra de la propuesta.

Mencionó que en caso de que la base trabajadora rechace la propuesta, se irán a huelga, tal y como se estableció en la Asamblea General del pasado viernes.

De no aceptar la propuesta, el próximo miércoles 11 de mayo a las 12 del mediodía, el Sindicato de Telefonistas colocará las banderas rojinegras y colocará cadenas en todas las oficinas, suspendiendo así las actividades.

El representante sindical dijo que no se puede “bajar el switch” o suspender el servicio, ya que de hacerlo incurrirían en un delito federal, sin embargo se suspenderá el trabajo y la atención de reportes y fallas, por lo que poco a poco irán presentándose las fallas en el servicio.

Informó que los representantes legales del sindicato ya presentaron el emplazamiento a huelga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que ya fueron notificados y únicamente esperan conocer la decisión de los trabajadores.

La Secretaría del Trabajo ya dio el primer acercamiento con el sindicato, con el fin de mediar la situación con la empresa y evitar que se vayan a huelga, pero esperan que la empresa presente una contrapropuesta.

Comentó que dentro de la revisión contractual, existen varios puntos en los que no se ha llegado a un acuerdo y que la empresa no quiere ceder, como es el tema de contratación de mil 920 vacantes que se tienen pendientes desde hace más de 3 años, y que este punto no se atendió en la revisión.

“Es una revisión contractual, pero la empresa únicamente quiere ver temas económicos y así no son las cosas, tenemos que ver el tema del articulado y ver los diferentes puntos para beneficio de los trabajadores”, comentó.