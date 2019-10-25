Amagan napos toma de la 147

Afines al Sindicato Minero incitan de nueva a la violencia en la localidad, al llamar a los simpatizantes del movimiento a tomar ahora las instalaciones de la Sección 147, como se dio hace poco más de una semana en la 288.

Sin tomar en cuenta la incertidumbre que se generó entre la población por los hechos de violencia registrados el pasado miércoles 16 de octubre en el recinto de la Sección 288, los afines de Napoleón Gómez Urrutia tratan de continuar con los ataques a los recintos sindicales.

El día de ayer el obrero Víctor Ruíz de la Siderúrgica 1 repartió un volante al interior de la factoría, en el que felicita a quienes tomaron por la fuerza el comité de la Sección 288 la semana pasada, lo que terminó en actos de violencia, y convoca a los trabajadores de la planta 1 a hacer lo mismo en la 147.

Señala que los trabajadores de la Sección 288 tomaron las instalaciones del sindicato, cuando únicamente eran entre 15 y 20 trabajadores de esta sección, ya que el resto era gente de la 147, ex trabajadores de otras empresas que se han acercado con el Minero y gente ajena.

Dentro del volante que distribuyó señala que la toma del recinto fue de manera pacífica y que no se cometieron daños, cuando se cuentan con evidencias de todo lo contrario y el día de ayer se interpuso la demanda al respecto.

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Además señala que la gente del Sindicato Minero se retiró de las instalaciones de la 288 porque el Delegado Especial, Manuel Prince recibió una llamada por parte del Gobierno del Estado y le pidió que se retiraran y se sellara el recinto, en lo que da una solución al conflicto, lo cual nunca sucedió.

Con este volante se trata de engañar a los trabajadores de la siderúrgica, e incita a que se continúe con la violencia.