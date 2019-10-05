Amagan paro de transporte por decomisos

Representantes del Transporte Municipal amagan con realizar un paro, en caso de que continúen el decomiso de unidades de servicio público, en los operativos que realiza el Gobierno del Estado.

Por segundo día consecutivo la Administración Fiscal General y Seguridad Pública del Estado, implementaron los operativos para detectar vehículos con placas vencidas y en medio de estos se llevó a cabo el decomiso de unidades de transporte.

Gilberto Saldaña López, concesionario de la ruta Obrera.

El día de ayer fueron dos taxis con placas vencidas, que fueron retirados de circulación así como un camión de la ruta Obrera.

Gilberto Saldaña López concesionario de la ruta Obrera manifestó su inconformidad al señalar que existe un acuerdo con el alcalde Alfredo Paredes López, para no afectar al transporte municipal, ya que se encuentran en proceso para renovar las unidades con la línea Mercedes Benz.

Señaló que el ayuntamiento pidió a los concesionarios que renovaran las unidades, por lo que se está realizando un estudio para ver si los transportistas son sujetos a crédito y cubrir el pago de la unidad en tres exhibiciones, pero solicitaron que se les permitiera circular con placas anteriores.

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El representante de los transportistas señaló que ante los decomisos que se han realizado al transporte, como en los casos de la ruta de El Pueblo y Obrera, contemplarán realizar un paro del transporte público, en caso de que se les siga afectando.

Otra de las inconformidades que se tienen es el uso de grúas para retirar las unidades, al señalar que los camiones funcionan correctamente, y señala que esto es únicamente para cobrar el arrastre.