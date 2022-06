Amarran a niño en guardería

Una madre de familia señaló a la maestra Monse de amarrar con cinta las manos y pies de su hijo de 3 años de edad, denunció violencia física en la guardería "Florencia Centro de Educación Inicial", donde otro de sus hijo sufrió violencia hace años.

Rubí es mamá de 3 niños, -una niña de 1 año y medio, y 2 niños de 3 años y 5 años de edad- los cuales hasta el martes pasado asistían diariamente a esta guardería. Fue el hermano mayor el que relató que una de las educadoras le había puesto cinta en las piernas y brazos al menor de 3 años, para que no pataleara o tirara algo.

La maestra lo negó y solo se burló de Rubí cuando le dijo que la demandaría por daño físico, "está bueno señora, hay nos vemos mañana", le dijo casi carcajeándose. Después le habló a la directora Lili, pero le pidió que no actuara ante la ley porque iba a dañar a la guardería.

La madre de familia hizo caso omiso ya que eran muchos detalles los que la directora había pasado por alto y jamás hizo nada para solucionarlo. Quedó de comunicarse con ella, pero fue por la noche que recibió la visita del esposo de la directora, quien se "ofreció a ayudarla", con el fin de no afectar a la guardería.

"Esto me dejó sin palabras y con un sentimiento de impotencia por no saber desde cuándo había estado sucediendo está situación. Ya había tenido problemas con dicha maestra en el mes de marzo, mi hijo de 5 años tenía dolor en su brazo porque se lo había estirado y lastimado"

Cuando le revisó el brazo pudo ver que tenía en su axila marca de rasguños, por lo que enojada se comunicó con la directora, quien dijo que la versión de la maestra es que solo lo había tomado del brazo para bajarlo de una mesa o silla a la que se había subido.

Cuando pidió revisar las cámaras de seguridad, le dijeron que no contaba con la contraseña y no se actuó contra la trabajadora, además la institución aseguró que no volvería a pasar un incidente parecido.

"Me moleste mucho pero le di el beneficio de la duda, en casi 5 años no había tenido ningún problema ni situación similar, probablemente ese fue mi gran error. Desde hace unas semanas yo ya no me sentía para nada a gusto la maestra "Monse" hacía comentarios de que a mi niño de 3 años ya nadie lo aguantaba y que no lo querían las demás maestras"

Señaló que hizo la denuncia de forma pública para que las mamás estén alertas de la guardería y no confíen en las personas a cargo ya que es responsabilidad de ellos estar al pendiente de los hijos.

"Se va a actuar de la manera más propia para que esto se investigue, las cosas no se pueden quedar así por mí, por mis hijos y por los demás niños. Hoy me tocó vivirlo a mí y espero que no le pase a nadie más", dijo.