Amenaza adolescente con lanzarse del techo

Una menor amenazó con quitarse la vida lanzándose del segundo piso de su casa por razones desconocidas, siendo asegurada por la Policía Municipal y puesta a disposición de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.

Fue el día de ayer, cuando se recibió el reporte de que en la vivienda ubicada en la calle 7 marcada con el número 900 de la colonia Ampliación Gurrero, se encontraba una adolescente de 13 años que amenazó con tirase del segundo piso de su casa.

Al sitio de inmediato se trasladaron elementos preventivos de la Policía Municipal, quienes con cautela subieron al techo y convencieron a la menor de no suicidarse, y posteriormente la aseguraron para ponerla a salvo.

Las autoridades desconocieron las causas por las que la menor buscaba salir por la puerta falsa y decidieron turnarla ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, para que le dieran asistencia psicológica, para tratar de evitar que vuelva a atentar contra su vida.