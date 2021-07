Amenaza Golden ´despido masivo´

Coahuila

Serían 300 obreros los que saldrán para contratar nuevos empleados, o bien, cerrar la empresa.

Los trabajadores decidirán las acciones que se tomarán.

Al no llegar a un acuerdo con los trabajadores de Golden Dragon, directivos de la empresa amenazaron con despedir a los cerca de 300 trabajadores, y contratar a nuevo personal o en su defecto levantar la empresa y buscar otro lugar en donde instalarse.

Durante el día de ayer se llevaron a cabo varias reuniones entre los directivos de la empresa asiática y los representantes de la CTM delegación Coahuila para ver el tema del despido del delegado sindical Jonathan Romero Carrillo, al no reportar 3 mil pesos de viáticos, además de considerarlo una persona conflictiva y que agrede a los superiores.

Tras horas de diálogo, directivos de la empresa se reunieron con trabajadores al exterior de la factoría para señalar que de no regresar a laborar el día de hoy a las 7 de la mañana, darán de baja al personal y contratarán a nuevos trabajadores.

Los asiáticos señalaron que la empresa no puede estar paralizada y no cederán a la petición de los trabajadores de reinstalar al delegado, al señalar que el despido fue justificado y que no cambiarán de opinión.

Accedieron a reubicar a Humberto Esmeralda, ante las quejas de los trabajadores, a pagar al 100 por ciento al salario a los trabajadores que no ingresaron a laborar durante los últimos dos días, sin embargo, señalaron que no se reinstalará al delegado sindical y en caso de que exista una inconformidad por el despido, se lleve el caso ante las autoridades laborales para que sean ellos quienes determinen la situación.

De no regresar los trabajadores a laborar, además del despido de los trabajadores, existe el riesgo de que la empresa se vaya de Monclova.

Ante esta situación los representantes del Comité Estatal de la CTM trataron de convencer a los trabajadores de entrar a laborar, a fin de no afectar las fuentes de empleo, lo cual no fue aceptado.

El representante sindical propuso que se llevara a cabo una votación en donde se definiera si se mantiene el paro o regresan a laborar, lo cual no fue aceptado, por lo que se decidió que el día de hoy regresaran a las 7 para definir la postura de los trabajadores.

Los más de cien obreros de Golden Dragon señalaron que era necesario continuar el paro, ya que de no hacerlo existe el riesgo que la empresa tome represalias y también sean dados de baja.