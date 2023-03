Amigo organillero

La necesidad orilló al joven Arturo Cárdenas a trabajar como organillero y costear el tratamiento oncológico de su mamá, destacó que les gusta venir al norte del país ya que las personas se apoyan más entre sí.

Arturo Cárdenas Morales, José Antonio y Santiago Buendía, visitaron Monclova por cuarta ocasión, sorprendiendo a las personas que circulaban por la Zona Centro de la ciudad.

Explicó que ser organillero consta de una tradición de 202 años aproximadamente, el instrumento llegó desde Alemania cuando Porfirio Díaz era presidente de la república y quien lo trajo para amenizar sus reuniones con la alta sociedad.

Luego el general Francisco Villa lo tomó y en castigo mandaba a sus soldados al Zócalo a tocar para el pueblo, es por eso que ellos se siguen vistiendo como los soldados de Villa, por la tradición y porque fue un héroe de México.

Recordó que más que un gusto, ingresó a ese trabajo por necesidad porque "a nadie le gusta andar pidiendo dinero" y lo motivó el que su mamá enfermara de cáncer y los gastos eran muy fuertes.

"En aquel entonces no encontraba trabajo y me ofrecieron trabajar de esto, lamentablemente mi mamá falleció. Después uno revolucionó al recorrer más tramo al norte o al sur del país, que fue cuando hubo más entrada de dinero porque las personas no nos conocen y nos acogen bien".

A pesar que gasta más en comidas, hospedaje y otros viáticos, si obtiene más recursos para el día a día y cada semana que en la capital del país. Mencionó que a él no le gusta lucrar con su trabajo y por eso solo está un día en cada ciudad o municipio, pero cuando es temporada alta como en diciembre, se queda uno o dos días más para hacerles recordar a los paisanos lo bonito de México.

Al igual que él, sus compañeros José Antonio y Santiago Buendía salieron con las mismas circunstancias y no habían encontrado trabajo, Arturo les ofreció trabajo y actualmente tiene una plantilla de 15 personas trabajando como organilleros y 5 aparatos de música.

"A mí me lo rentan en 200 pesos diarios y yo les doy trabajo a ellos, muchos estudian o tienen oficios, a la semana se puede llegar a generar por semana alrededor de 2 mil 500 pesos de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde".

Hay municipios que cuentan con centrales de abastos o tianguis donde tienen oportunidad de ganar más y "alivianarse" sin trabajar la jornada completa, ya que hay temporadas en las que no descansan ni un día, hasta ayer viernes llevaban mes y medio de trabajo continuo.

Hoy sábado llegarían a Saltillo para conseguir más ingresos, luego seguir hacia el sur de regreso a su hogar, al cual piensan llegar en aproximadamente 15 días más.