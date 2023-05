"AMLO, no los va a dejar": Borrego

Monclova; Coah.-La negociaciones con inversionistas continúan en la empresa Altos Hornos de México, sin embargo todo saldrá a la luz pública cuando termine el proceso electoral, así lo dio a conocer el diputado de Morena Javier Borrego Adame.

"Gane o no gane morena las elecciones del 4 de junio se tiene que resolver después de esta fecha, no puede morirse un Pueblo y seguro estoy que nuestro Presidente no los va a dejar"

"Va a ver respuestas pero no puedo hablar más de lo que no me corresponde porque no soy yo el presidente, pero va a haber respuestas para la gente de AHMSA, se tiene que resolver el problema de fondo.

Cabe mencionar que el pasado primero de marzo del año en curso Francisco Orduña vocero de Altos Hornos de México de la inyección de recurso de 200 millones de pesos como capital de trabajo, para normalizar las obligaciones laborales y las operaciones tanto en las plantas siderúrgicas como en las minas, con el fin de regresar a la compañía los ingresos propios en momentos en que los precios del acero en el mercado mundial están en recuperación.

De ese monto global, los primeros 50 millones de dólares deben ser recibidos en el curso de los próximos 15 días y los 150 millones restantes antes del 15 de mayo del presente año, sin embargo por estar en tiempo electoral dicho recurso no se ha administrado y será hasta después de las elecciones cuando se tenga información al respecto, así lo informó el diputado morenista Javier Borrego Adame.