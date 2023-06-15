Amplían horario en la ciudad deportiva

Ante el extremo calor que se ha dejado sentir en los últimos días en la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha ampliaron el horario de cierre hasta las 11 de la noche.

Para dar oportunidad a la gente que gusta de ir a hacer ejercicio o practicar algún deporte por las noches, una vez que concluyen su jornada laboral.

Lourdes Guerra Galván, directora de deportes en el Ayuntamiento mencionó que debido a las altas temperaturas la gente está llegando a las instalaciones de la Ciudad Deportiva hasta después de las ocho de la noche.

El horario de cierre es a las 10pm pero al ver que se está teniendo el arribo de personas a las instalaciones más tarde de lo normal, decidieron entonces ampliar una hora más el cierre.

“Somos conscientes de que mucha gente termina su trabajo y acude a la Ciudad Deportiva a practicar algún deporte o simplemente a hacer ejercicio, pero hoy en día la gente está llegando más tarde, por eso, cerramos más tarde”, explicó.

AVANZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN

Asimismo, la Directora de Deportes destacó que siguen los trabajos de rehabilitación que realiza el departamento de Obras Públicas, que actualmente se encuentran en la nivelación de la cancha de futbol.

Y de ahí, continuarán con el área de tartán de la pista de atletismo que se encuentra ya cerrada para evitar un accidente a las personas que gustaban de utilizar esta área.

“Pedimos disculpas a la gente, estos trabajos se van a tardar aproximadamente un mes más, estarán listos y abierta la pista de atletismo a finales de julio”, finalizó.