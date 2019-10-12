Amplían investigación en caso secuestro

Al vencer el plazo de 3 meses para investigación complementaria brindado por un Juez penal, José Antonio “L” que el pasado 12 de julio fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado con el propósito de causar daño a la persona privada de la libertad, con agravantes por haberse cometido en camino público, por 2 o más personas, con violencia y muerte de Alan Eduardo Rosales, la defensa pidió 3 meses más de investigación que le fueron concedidos.

El imputado llegó el día de ayer nuevamente ante el Juez que lleva la causa penal 87/2017 para solicitar a través de su defensa la ampliación del plazo de investigación complementaria.

Se le concedió la solicitud dando 3 meses más para que continúen las investigaciones en torno a la muerte de Alan Eduardo, en la que se señala a José Antonio “L” como coautor del delito, se fijó como fecha de término el 13 de enero del 2020.

Como antecedente del caso, José Antonio “L” que se desempeñará como escolta de la primera dama del municipio de Frontera María Elena Liñán y además era su sobrino al igual que del entonces Alcalde Amador Moreno, el 2 de abril del 2017 poco antes de las 2 horas abordó a Alan Eduardo en calles de la colonia Morelos en el Municipio de Frontera.

Acompañaban Ulises “R”, Paulo “Ch”, Fernando y Ramón “O”, golpearon a Alan y luego lo subieron al vehículo donde lo siguieron golpeado y se lo llevaron con rumbo desconocido, el 3 de abril el cuerpo sin vida del joven fue encontrado en una brecha rumbo a la zona de tolerancia de Frontera, tenía en todo su cuerpo múltiples heridas, quemaduras y signos de violencia, el médico legista determinó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico severo y profundo.