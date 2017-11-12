Amplían servicio del “taxi rosa”

Tras el éxito del Taxi Rosa, una unidad más de Radio Taxímetros Monclova se suma para brindar el servicio exclusivamente a las mujeres con la intención de hacerlas sentir seguras.

Fue en octubre cuando arrancó “Taxi Rosa” que cuenta con comodidad, además de cámaras en el interior, rastreador satelital y GPS para la protección de los pasajeros.

Operan las 24 horas del día y quienes más lo utilizan son mujeres que acuden a los planteles educativos y al trabajo ya sea a muy temprana hora o cuando ya ha obscurecido.

Ahora son dos unidades y se tiene una plantilla de cuatro mujeres conductoras de estas unidades rosas, Leocadio Gómez Delgadillo líder de la base mencionó que se ha tenido excelente respuesta y que el servicio irá en aumento.

Se espera que en los primeros días del próximo año más unidades sean acondicionadas como taxis rosa y que estas puedan brindar el servicio confiable y seguro a mujeres y familias que son quienes más piden este servicio.

Mencionó que estas unidades no son nuevas concesiones, se trata de concesiones que se han remodelado y que incluso pertenecen a mujeres que durante mucho tiempo han sido concesionarias y que rentaban la unidad.