Analizan bloquear el puente internacional

Gerardo 54Analizan bloquear el puente internacional…..cabeza Ante la falta de respuesta de autoridades y de la empresa…….sumario Por: Gerardo MartínezLa VozTras no recibir ninguna respuesta de los directivos de la empresa, trabajadores de AHMSA que mantienen el bloqueo en los accesos de la acerera, analizarán la propuesta de tomar los puentes internacionales para que autoridades federales volteen y atiendan la problemática que afecta a miles de trabajadores.Aún no se toma la decisión de enviar una comitiva a bloquear o hacer presencia en puentes de Piedras Negras y Acuña, como se dio a conocer, es un tema que analizarán los obreros durante el fin de semana,Se esperaba que el día de ayer se tuviera una respuesta por parte de la empresa del pago de las semanas atrasadas y prestaciones que se tienen pendientes, sin embargo esto no se dio, por lo que los trabajadores analizarán las opciones.Como se recordará el pasado miércoles se indicó que si para el viernes no se contaba con una respuesta por parte de la empresa, se tomarían otras acciones, por lo que ahora verán cual será el siguiente paso a seguir.Entre las opciones está el bloqueo de los puentes internacionales, para lo cual ya cuentan con el apoyo de transporte, únicamente está de que se defina, otra de las opciones que se plantean es el bloqueo de carreteras federales para que las autoridades volteen a ver y que apoyen a los obreros.Gerardo 54Trabajadores analizarán posibilidad de bloquear los puentes internacionales.