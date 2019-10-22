Analizan Programa de Desarrollo Turístico

El alcalde Alfredo Paredes López, recibió a la Secretaria de Turismo en el Estado, Guadalupe Oyervides, quien junto con los alcaldes de Frontera, Candela y San Buenaventura, se reunieron para analizar el Programa de Desarrollo Turístico de la Región Centro del Estado.

En ese aspecto el jefe de la comuna dijo que los esfuerzos que realizan el ayuntamiento de Monclova con el Gobierno del Estado, para impulsar el turismo en Monclova, detonará el mercado interno, provocando una derrama económica que mantendrá hoteles y restaurantes llenos.

En la reunión sostenida entre alcaldes y la secretaría de turismo, se contó con la presencia del Director de Vinculación a nivel federal, del FONATUR (Fondo Nacional de Turismo) Rogelio Jiménez Pons.

Paredes López dijo que para lograr que el proyecto turístico tenga el éxito esperado en la región centro, es necesario hacer un esfuerzo, y trabajar activamente en el mejoramiento de la imagen urbana, la vialidad, la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de activar los valores turísticos e impulsar la actividad turística en la región centro.

En la reunión sostenida entre alcaldes y la secretaría de turismo, se contó con la presencia del Director de Vinculación a nivel federal, del FONATUR (Fondo Nacional de Turismo) Rogelio Jiménez Pons.

El funcionario federal es el encargado de hacer el levantamiento de los proyectos con que cuenta cada municipio y explicar cuáles son los proyectos a corto mediano y largo plazo que ofrece el Gobierno Federal, para que este sea aplicado en los municipios interesados en detonar el desarrollo turístico.

Alfredo Paredes López, fue el anfitrión durante la reunión de trabajo, donde analizaron el Programa de Desarrollo Turístico de la Región Centro del Estado.