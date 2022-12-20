Anhela Brayan una bicicleta

Con un brillo en los ojos y un dejo de vergüenza ante la entrevista, Bryan de la Colonia Veteranos de la Revolución dijo que su ilusión del regalo de Santa Claus este año es una bicicleta.

Tan solo 10 años de edad, tiene Brayan Macías Ortiz, hijo único en la familia de la señora Lluvia Jaqueline Ortiz de la Paz quien menciona ser ama de casa y su esposo trabaja en la fabricación de trailas.

Dijo que el trabajo de su esposo les permite vivir bien, pero no con una vida holgada, sin embargo, confía en que puedan responder a la ilusión de su hijo para que Santa le traiga regalo esta navidad.

Brayan es honesto y reconoce que no es muy estudioso, pues hizo un largo silencio cuando se le preguntó sobre su desempeño escolar.

Sin embargo, su madre, Lluvia, aseguró que Brayan es un buen niño, pues indica que es noble y servicial.

Por todo esto, Brayan tiene la ilusión de recibir una bicicleta en navidad, pues aunque desea un celular, no tiene, porque sus padres le dicen que aún no tiene edad para eso.

Nuestro entrevistado aseguró que no recuerda qué le trajo Santa en años anteriores, pero dijo que muy probablemente carritos.

El pasatiempo favorito de este pequeño de 10 años es jugar futbol con sus vecinos, a eso dedica su tiempo libre.