Anhelan pavimentación, iluminación y limpieza

En completo abandono se encuentran vecinos de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, que durante esta administración municipal han esperado que se atiendan las problemáticas de pavimentación, iluminación y servicios primarios, sin obtener una respuesta por motivos partidistas.

Manuel Corral Ferrel, presidente de seccional indicó que durante muchos años han hecho peticiones para que se lleve el servicio de pavimentación en la colonia, pero no han tenido ninguna respuesta.

Durante la campaña, el actual alcalde les prometió un cambio para la colonia y a casi un mes para que concluya su gestión no se ha hecho ninguna obra para beneficio de las más de 400 familias.

Comentó que a pesar de las necesidades que existen en ese sector, el alcalde prefiere invertir en obras que no son prioritarias, como las que se llevan en los bulevares Pape y Madero, que se encuentra en buenas condiciones.

“Le decimos al alcalde que se dé una vuelta por estas colonias, vea las necesidades y que las atienda, nos prometió un cambio y seguimos esperándolo”.

Entre las problemáticas que aquejan a este sector está la falla de los servicios primarios como la recolección de basura, ya que los camiones no pasan con frecuencia, lo que genera un foco de infección en la colonia.

También se tiene un gran problema por la falta de luminarias, ya que calles como la 36 están en penumbras, lo que contribuye a los robos y asaltos de los colonos.

Manuel Corral indicó que otra de las obras que se han pedido está la pavimentación, ya que las calles están en malas condiciones por lo que los taxistas se niegan a brindar el servicio en este sector.

“Los taxis no quieren entrar, dicen que los 30 pesos no les van a servir para comprar una llanta, por lo que las personas tiene que subir caminando, tanto adultos mayores, personas discapacitadas”.

Indicó que el alcalde está viendo colores en lugar de las necesidades de la gente, ya que él es priista y por eso no se han atendido las peticiones que ha hecho.