Ante el Juez acusado de atacar a la Fiscalía

Ante el Juez, la defensa de los imputados por el ataque a las Instalaciones de la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de investigación a fin de que el Ministerio Público entregue algunos periciales que previamente fueron solicitados, además de complementar los datos de prueba que se presentaran.

La defensa de los imputados Miguel y Luis Ángel “C” que son acusados del ataque a las instalaciones de la Fiscalía a finales de mayo pasado solicitó una audiencia de control de garantías a fin de pedir la ampliación del terminó para investigación, se les concedió un mes más.

Se dio a conocer que solicitaron al Ministerio Público aportar algunos periciales que a la fecha no han sido entregados, solicitó la ampliación de terminó para que se les brinden estas pruebas y también para que la defensa pueda aportar otras para probar la inocencia.

El juico se lleva a cabo contra Miguel y Luis Angel “C” por daños al edificio de la fiscalía, mientras los hermanos permanecen en prisión preventiva en tanto se desarrolla el proceso judicial en su contra.