Negocio monclovense dono 12 ventiladores a familias de escasos recursos ante la ola de calor que afecta a la región centro. Mdiante su página Electrónica Memocel, se publicaron fotos de los apoyos brindados a distintas personas, la mayoría adultos mayores, informando que mañana sábado entregarían los que les faltaron en la lista. La acción del establecimiento género muchos comentarios positivos de la población y se hizo viral, además, muchos aprovecharon la publicación para hacer peticiones a vecinos y conocidos que pasan por la misma situación.

Gracias a la gente que nos proporcionó información.

"La verdad cuando puedan ayuden a los demás.

Al final no nos llevaremos nada solo dejaremos los bonitos recuerdos en la gente"