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Coahuila

Ante la ola de calor que afecta a la región centro

Negocio monclovense donó 12 ventiladores a familias de escasos recursos.

Azucena Tenorio
Por Azucena Tenorio - 23 junio, 2023 - 11:57 p.m.
Ante la ola de calor que afecta a la región centro

Negocio monclovense dono 12 ventiladores a familias de escasos recursos ante la ola de calor que afecta a la región centro. Mdiante su página Electrónica  Memocel, se publicaron fotos de los apoyos brindados a distintas personas, la mayoría adultos mayores, informando que mañana sábado entregarían los que les faltaron en la lista. La acción del establecimiento género muchos comentarios positivos de la población y se hizo viral, además, muchos aprovecharon la publicación para hacer peticiones a vecinos y conocidos que pasan por la misma situación.

Gracias a la gente que nos proporcionó información.

"La verdad cuando puedan ayuden a los demás.

Al final no nos llevaremos nada solo dejaremos los bonitos recuerdos en la gente"

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