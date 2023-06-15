Ante ola de calor piden a CFE una tarifa más baja

Un exhorto a diputados federales de Coahuila para gestionen ante la CFE tarifas más bajas para la energía eléctrica en Monclova ante las temperaturas altas que en días superan los 45 grados centígrados.



“Es algo que pedimos constantemente, las tarifas son muy altas, si están dentro del rango para ser consideradas como temperaturas altas pero no se ha logrado nada”, explicó Erick Ramos, dirigente del PAN en la ciudad.

Destacó que desde hace dos años que en Monclova, se tienen durante la época de primavera-verano un calor sofocante y no es una ciudad que se tome en cuenta para una tarifa especial.

“Nos afecta que clasifican la tarifa por región y nos comparan con ciudades como Saltillo, Torreón y Piedras Negras que definitivamente no tienen temperaturas tan altas como en Monclova”, explicó.

Dijo que en la localidad hay personas que decidieron adquirir paneles solares para ahorrar en el pago de energía eléctrica, pero esto conlleva una fuerte inversión que no todas las personas tienen disponibilidad de enfrentar.

Por ello, quienes más sufren las consecuencias son la clase trabajadora que al momento que les llega el recibo debe pagar tarifas de cuando menos 2 mil pesos el bimestre y esto les pega duro en su economía.

“Si este año no se puede hacer nada, pues cuando menos que nos ayuden para el próximo, pues aún no es ni siquiera el período de la canícula, y ya tenemos temperaturas altísimas”, comentó.

Y finalizó tras señalar que se notan ya las consecuencias de calor extremo, luego que el número de accidentes automovilísticos en la localidad aumentaron en horas pico donde el termómetro sube más, de gente que va al volante y le da golpe de calor y llega a enfrentar un percance.