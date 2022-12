ANUARIO 2022

ENERO

VA ANTE EL JUEZ EL CHACAL DE LA OCCI 1

05 de enero

A inicios del año, las noticias no eran nada positivas, durante los primeros días un bebé de un año y meses de nacido llegó a la clínica 7 del IMSS donde detectaron que había sido víctima de agresión física, para el 05 de enero Jesús N "El Chacal de la Occidental", padrastro del bebé, fue detenido por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones con brutal ferocidad.

MUERE ABOGADO DEL PUEBLO 2

07 de enero

El 07 de enero continuaron las malas noticias pues se anunció la muerte de Jorge Antonio Ramírez Alonso conocido como "El abogado del pueblo", murió luego de varios meses de sufrir encefalopatía hipóxica que lo mantuvo en estado vegetal, a principios del 2021 el abogado contrajo Covid y desde entonces no pudo reponerse del virus que lo atacó fuertemente.

SE DEVALÚA AHMSA CADA DÍA: O´FARRILL 3 La Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI) continuó insistiendo en la asociación con Altos Hornos de México para asumir el control de la empresaacerera, al adquirir el 55 por ciento de las acciones de la familia Ancira, al señalar que de no concretarse, la empresa se devaluará y representaría una afectación a la economía regional. A pesar de que el Presidente del Consejo Administrativo de Altos Hornos de México dejó en claro que el acuerdo que se había establecido se canceló y no se realizaría la venta de acciones a la alianza, los representantes de la AMI señalaban que se mantenían abiertos a la negociación para llegar a un acuerdo.

SE QUITA LA VIDA NIÑO DE 11 AÑOS. 4

22 de enero

Una noticia que consternó a la región fue la del suicidio de un niño de 11 años, estaba molesto por que su madre no lo dejó salir a jugar a la calle, se suicidó colgándose con alambre en el patio de su vivienda en la colonia Monclova 400.

REGRESAN A CLASES; ALUMNOSCONTAGIADOS. 5

26 de enero

Mientras que el Covid rebasaba los hospitales, regresaron a clases semi presenciales y el primer día se registraron 20 alumnos de nivel básico contagiados en la Región Centro, además de un promedio de 24 trabajadores de la educación que estaban aislados.

ANUARIO-FEBRERO

05 de febrero.

CIERRAN POR HELADA LA 57 6

Luego de que se registrara un accidente automovilístico debido a la presencia de hielo y un accidente en el tramo conocido como la muralla sobre la carretera federal 57, el tránsito de vehículos se hizo lento, por lo que autoridades tuvieron que desviar la circulación por vías alternas, esto para evitaraglomeraciones de vehículos.

17 de febero

CAEN DIRECTIVOS DE AHMSA POR DESVÍOS. 7

Auditores externos de Altos Hornos de México detectaron irregularidades que para entonces no estaban cuantificadas en la Dirección Corporativa de Recursos Humanos, separando del cargo al Director Fernando Monroy y al Sub gerente Germán Cepeda, mientras se deslindan responsabilidades.

La información que se ventiló fue parcialmente confirmada por el vocero de Altos Hornos de México, Francisco Orduña Mangiola.

20 de febrero

MÉXICO CONFÍA EN EL EJÉRCITO. 8

El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la Hacienda Guadalupe, en Ramos Arizpe, para conmemorar el 109 Aniversario del Ejército Mexicano, donde acudieron autoridades de los tres niveles, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y alrededor de cien simpatizantes que esperaban su arribo al lugar.

27 de febrero

BLINDAN COAHUILA 7 MIL ELEMENTOS 9

Poco más de 7 mil eventos policiacos cuidaban las entradas a Coahuila para mantener blindado al Estado y que no ocurriera "el efecto cucaracha" derivado de la violencia que azotó a las entidades vecinas, como Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas.

ANUARIO-MARZO

01 de MARZO

DENUNCIARÍA ANCIRA CHANTAJE POR AHMSA 10

El empresario Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), valoraba presentar una denuncia tanto en México como en Estados Unidos contra Julio Villarreal y probablemente el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, reveló su abogado Mauricio Flores Castro.

04 de MARZO

LLEGARÍA GASOLINA... ¡A LOS 30 PESOS! 11

Especialistas en economía aseguraban que sí el conflicto bélico continuaba, la gasolina podía llegar a máximos históricos, lo que representaría un problema inflacionario muy fuerte para la economía, tal y como ocurrió.

06 de MARZO .

ABANDONAN PARA MORIR A 200 MIGRANTES 12

Más de 200migrantes ilegales fueron abandonados de manera criminal en el interior de una caja de tráiler, sin aire, sin agua y con un calor de más de 36 grados centígrados a la intemperie; lamentablemente el hijo de una mujerembarazada falleció aplastado.

08 de MARZO

¡CAE POLLERO! 13

El "pollero" que cruelmente abandonó a su suerte a cerca de 200 migrantes dentro de una caja de un tráiler fue internado en las celdas del C4 tras ser aprehendido por detectives de la Agencia de Investigación Criminal al contar con una orden en su contra por los cargos de homicidio y tentativa de homicidio.

18 de MARZO

MUERE PASAJERA DE TRANSPORTE HERMES. 14

Tras días de estar en terapia intensiva en la clínica 7 del IMSS, Claudia Margarita Chavana Barco falleció, luego de que lamentablemente perdiera su brazo derecho en el accidente registrado en la carretera 30, en el tramo Nadadores- San Buenaventura.

28 de MARZO

¡ATROPELLA A 11 JOVENES! 15

Un total de 11 personaslesionadas, dos de ellas con traumatismo craneoencefálico severo y cuantiosos daños materiales, así como una intensa movilización de los cuerpos de rescate y autoridades municipales, fue la que se vivió en calles de la colonia Occidental.

Un sujeto en completo estado de ebriedad, salió presuntamente del rodeo y sin importarle arremetió contra un grupo de jovencitos con los que había tenido rencillas y a toda velocidad los embistió, de este accidente Maribel de 15 años perdió la vida.

31 de marzo

¡LO ASESINAN Y ENTIERRAN EN EL PATIO! 16

Los restos de un hombre que tenía cerca de un año desaparecido, fue localizado enterrado en el patio de una vivienda de la colonia Ampliación Las Flores, donde la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado cateó un domicilio localizado sobre la calle Gardenias, se trataba de Eduardo Reséndiz Navarro, quien desapareció el 17 de diciembre del año 2020, tenía 37 años de edad, y fue visto por última vez en la colonia Fernando Amilpa en Escobedo, Nuevo León.

MES DE ABRIL

DÍA 1 DE ABRIL 17

Abusa pastor de dos menores en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un pastor de una iglesia cristiana que es acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad fue capturado por autoridades de la Ciudad de México tras cumplimentar dos órdenes de aprehensión en su contra, tras dar con su paradero.

Se trata de David Javier Colosia, fundador y pastor de la Iglesia ´Colosia Iglesia de Cristo´, localizada en la colonia Guadalupe Borja.

DÍA 22 DE ABRIL 18

Hallan a Debanhi después de 13 días

Confirma papá de Debanhi que es su hija persona encontrada en cisterna del Motel Nueva Castilla.

"Me equivoqué por creer en la Fiscalía, fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente".

"Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente. Vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces y no hicieron su trabajo. Yo fui muy respetuoso de su trabajo y creí que podía haber un cambio y no lo hubo y trece días después dicen ´vamos a ir otra vez porque hay un cuerpo´", agregó el padre de Debanhi.

DÍA 26 DE ABRIL 19

Muere prensado obrero de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- Un obrero de la siderúrgica 1 de Altos Hornos de México murió prensado por un carro guía mientras realizaba mantenimiento dentro del departamento de Coquizadora.

El hoy occiso fue identificado por sus compañeros de trabajo como Manuel Pérez Tovar, quien contaba con 55 años de edad.

El trágico accidente de trabajo se registró alrededor de las 16:30 horas, cuando, según compañeros de Manuel, trató de ganarle el paso a un carro guía mientras estaba realizando sus labores de mantenimiento a unos hornos en la sección de baterías.

DÍA 29 DE ABRIL 20

Choque mata a 2 migrantes

EJIDO BAJAN, MPIO. CASTAÑOS, COAH.- El sueño americano se vio truncado para un grupo de migrantes pues la camioneta en la que viajaban por la carretera federal número 53 se estrelló de lleno contra la parte trasera del remolque de un tráiler. Dos hombres murieron de manera instantánea mientras otras seis personas, entre ellas dos menores de edad de cuatro y 14 años resultaron heridos.

Fue cerca de las 23:00 horas de ayer, cuando personal del Instituto Mexicano del Seguro Social regresaban del Estado de Nuevo León avisó al Sistema Estatal de Emergencias 911 sobre el fatal accidente ubicado aproximadamente a la altura del kilómetro 131 de la carretera 53, Monclova – Monterrey.

DIA 3 DE MAYO 21

Confirma AHMSA robo por 250 MDP

Por el fraude cometido en contra de Altos Hornos de México, por un monto superior a los 250 millones de pesos, la empresa acerera presentó la demanda en contra del ex director corporativo de Recursos Humanos y el ex subgerente de Contratación e Integración German Cepeda, ante la Fiscalía General del Estado.

De manera oficial la AHMSA presentó la denuncia por el desvío de recursos de la empresa acerera, para que se proceda legalmente en contra de los ex directivos y sean llevados ante la justicia.

El 16 de febrero del año en curso se destapó el fraude que el ex director corporativo de Altos Hornos de México cometió en perjuicio de la acerera, con un monto estimado de 10 mdd de manera inicial, y que de acuerdo a la auditoria que se realiza, la suma supera los 250 mdp.

DÍA 7 DE MAYO 22

SUSPENDEN A MAESTROS POR ACOSO EN EL CECYTEC

La dirección de los centros de educación científica y tecnológica (Cecytec) de Coahuila ordenó la suspensión de tres docentes del plantel John F. Kennedy, de Monclova señalador por alumnas como acosadores sexuales.

El gobierno del estado a través de un comunicado anunció la apertura de la investigación a los tres docentes y su suspensión al cargo mientras se esclarecen los hechos.

El director del Plantel Cecytec Monclova Norte "John F. Kennedy", Juan Filiberto García Rivas, levantó un Acta de Hechos, y la dirección estatal del sistema educativo tomó la determinación de suspender a los tres profesores acusados de probable caso de acoso escolar.

13 DE MAYO 23

Estafa cristiana a 50 hermanos

Denuncian públicamente a supuesta pareja de estafadores, Antonio N y Ángeles son buscados por decenas de personas a las que estafaron, la pareja usó la papelería de por lo menos 50 personas para obtener préstamos, los dejaron endeudados y huyeron de su domicilio.

Deina Vásquez dio a conocer cómo fue que ella obtuvo la papelería de muchos de sus vecinos de la colonia Guerrero, muchos de ellos incluso ofrecen recompensa para dar con ellos porque las cuentas que ahora deben son grandes.

"Robaron papelería de mucha gente, si tú le sacaste préstamo, ellos hicieron mal uso de tus documentos, sacaron préstamos grandes a tu nombre, dicen que a muchos de los dos templos", señaló una de las víctimas quien está juntado al resto de los afectados para denunciar a la pareja legalmente.

DÍA 21 DE MAYO 24

Cierra La Salle por brote de Covid-19

Debido al contagio masivo de Covid-19 entre alumnos y docentes, el Colegio La Salle cerró el nivel de preparatoria desde el pasado miércoles, la institución reforzará las medidas sanitarias durante la entrada y salida, con ayuda de personal de la Secretaría de Salud y para ingresar piden la prueba PCR.

Desde temprana hora padres de familia dieron a conocer que se registraron contagios del virus y la poca sensibilidad del director, quien comentó: "así estén entubados, les van a llevar los exámenes al hospital, están obligados a ir a presentarlos", lo que molestó a los papás como a los estudiantes.

DÍA 02 DE JUNIO 25

Arranca regularización de autos americanos

FRONTERA, COAHUILA. – Con la colocación del engomado y de las placas de Coahuila al vehículo Chevrolet Tracker propiedad de don Oscar Martín Barrera, arrancó la mañana de este miércoles, la nacionalización de automóviles de procedencia extranjera en la Región Centro de Coahuila.

La entrega de la documentación, placas y engomado, se realizó en el Módulo de la Oficina de Recaudación de Rentas, instalado a las afueras del Aeropuerto Venustiano Carranza, de Ciudad Frontera.

De acuerdo a lo informado por Alejandro Pérez Fernández, coordinador del REPUVE en la región centro de Coahuila, se espera que este miércoles se nacionalicen unos 20 vehículos, los cuales están agendados con antelación a través del sistema del programa del Registro Público Vehicular.

DÍA 08 DE JUNIO 26

Abuelo pervertido abusa de nieta y otra pequeña

FRONTERA, COAH.- Por abusar sexualmente de su nieta de seis años y su amiguita de cuatro, un pervertido vecino de la colonia Ampliación La Sierrita fue aprehendido por detectives de la Agencia de Investigación Criminal, por lo que fue internado en las instalaciones del C4.

A punto de ser linchado por los colonos estuvo el presunto responsable, quien responde al nombre de José María ´N´, luego que la menor de sus víctimas rompió el silencio y le contó a su madre sobre los tocamientos que el pervertido abuelito le hizo mientras jugaba en su casa, con su nieta.

DÍA 11 DE JUNIO 27

Amenaza maestra con ´tirotear´ escuela

Una situación de psicosis se generó en la escuela primaria Ford 128, conocida como Julia Cantú, de la colonia Primero de Mayo, donde una maestra de inglés amenazó a la directora con ir y dispararle en el plantel, luego que ésta fuera dada de baja por maltrato a los alumnos y por algunas faltas en su labor, desencadenando una fuerte movilización policíaca para prevenir algún incidente violento con armas de fuego.

Fue desde el lunes pasado que la maestra Norma Neaves, fue retirada de su cargo por maltratar a algunos alumnos, siendo la profesora Marcela "N", quien es la directora del plantel la encargada de notificar esta decisión y quien llevó las represalias de la educadora en primera instancia.

JULIO

1 de Julio 28

Bloquean ejiatarios a Simas

"Esto ya se acabó, de aquí en adelante no entra nadie a mi casa", señaló Jesús Alberto Perales apoderado representante del Ejido Pozuelos de Arriba, quien junto a los demás ejidatarios tomaron las instalaciones del Pozo 8 el 1 de julio, evitando que continuara siendo explotado por el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS); además de pedir que se investigara a los ex presidentes del sistema.

9 de julio 29

Asesinan a drogadicto en Anexo

Un hombre terminó sin vida tras ser molido a golpes, derivado de una riña campal al interior de un anexo ubicado en la calle Allende de la colonia Occidental en Frontera, se trató de Jesús Alfredo Salayandía Reyes, de 43 años de edad. A cinco meses, se han encarcelado a algunos responsables, sin embargo, el dueño del anexo continúa en libertad.

11 Julio 30

Mueren 5 en carreterazo

Cinco muertos y 13 lesionados, entre éstos últimos tres menores, fue el saldo de un accidente en la carretera 53 Monterrey-Monclova, donde imprudentemente, uno de los conductores rebasó en zona prohibida encontrándose con el otro vehículo generando así el fatal impacto, pues las unidades quedaron destrozadas. Entre los tripulantes de ambas unidades, iban habitantes de Monclova, San Buena, Nadadores y de la región carbonífera.

17 Julio 31

Explosión en AHMSA Dos

Se registró un nuevo accidente al interior de la empresa, tras la explosión de una subestación de energía que se encuentra en la sección de acerías, sin que se reportaran trabajadores lesionados. Aunque no se dieron a conocer los motivos por lo que se suscitó, únicamente trascendió la explosión de una subestación de energía eléctrica, ubicada en una torre del área de acería.

29 Julio 32

Secuestra y tortura a su esposa e hija

Esto ocurrió en el ejido El Campizal, en el municipio de Cuatro Ciénegas, la mujer identificada como Luz, refirió que su pareja Juan Guajardo Ayala le causó daños durante varios días con una navaja en brazos, además de agredir en varias ocasiones a una de sus hijas. Fue hasta que llegaron los padres del agresor y descubrieron la aberrante situación, que la pesadilla llegó a su fin.

AGOSTO

4 Agosto 33

¡Tragedia! 10 Atrapados

Se registró un nuevo accidente minero en Coahuila, esto tras la inundación de uno de los llamados "pocitos" ubicado en Villa de Agujita, donde se reportó a 10 mineros atrapados bajo el agua, autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinaron en la labores de rescate. Algunos trabajadores lograron salir y se rescataron de manera inmediata a 5 mineros que fueron trasladados a clínicas locales, sin embargo 10 trabajadores se quedaron bajo el agua.

13 Agosto 34

Descubren tráiler con 120 migrantes

Mediante una llamada anónima al 911, se denunció ante las autoridades el traslado de un camión con más de 120 migrantes de diferentes nacionalidades, 109 hombres, 18 mujeres y una niña, viajaban desde la Ciudad de México y pretendían llegar hasta la frontera para cruzar a Estados Unidos, los migrantes fueron asegurados por autoridades del Instituto Nacional de Migración en la carretera 57.

Fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración (INM), con ayuda de todas las corporaciones policiacas del Estado, lograron detener al camión y resguardarlo cerca del paraje conocido como "Pirineos", justo en el kilómetro 68, de la carretera federal 57.

24 Agosto 35

Pedía sexo a cambio de becas Bienestar

Un Servidor de la Nación fue denunciado de acosar moral y sexualmente a algunos alumnos de diversas preparatorias en la región centro, Jesús "C" aprovechó su puesto dentro de la dependencia federal, aun y con conocimiento de los jefes y supervisores de la Secretaría del Bienestar. La denuncia se formalizó en contra del funcionario, quien acumuló varios reportes.

27 Agosto 36

Se quitan la vida tres en menos de 24 horas

Se registraron tres suicidios de jóvenes en Monclova en pocas horas, fue un adolescente de 17 años de edad tenía problemas sentimentales, la estudiante de 21 años había luchado contra la depresión, casos que causaron gran impacto y consternación entre la población; además también se quitó la vida José Ramón Camacho Gámez, un hombre de 62 años de edad.

SEPTIEMBRE

6 Septiembre 37

¡Explosión en AHMSA¡

Una explosión de arrabio dejó lesionados a dos trabajadores de transporte de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, quienes aunque contaban con lesiones menores, fueron trasladados al área de urgencias de la Clínica 7 del IMSS para valoración médica. Se trataba de los trabajadores Julio Valdez Aguilera y Gustavo Borrego Montano, quienes presentaban heridas leves e ingresaron por su propio pie al nosocomio.

7 Septiembre 38

Mata explosión a tres escoltas de la FGE

Tres elementos de la Fiscalía General de Coahuila perdieron la vida luego de una explosión por acumulamiento de gas en la vivienda que habitaban, ubicada en el Fraccionamiento Santa Fe Cactus, en Saltillo; el Fiscal Gerardo Márquez confirmó que se trataban de sus escoltas, quien detalló que en el domicilio siniestrado, habitaban cinco elementos de la dependencia, de los cuales dos se encontraban lesionados y fueron ingresados en un hospital al área de terapia intensiva.

12 Septiembre 39

Explosión en AHMSA; 3 heridos

Al menos tres obreros de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México resultaron heridos tras la explosión registrada en el Convertidor 2 del BOF, ocasionando el paro algunos departamentos. Los trabajadores sindicalizados lesionados fueron Alfredo Limón e Iván García, así como el trabajador de compañía Antonio Moya, quienes presentaban lesiones leves.

14 Septiembre 40

Suicidio en escuela de Enfermería

Un joven de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, identificado como Servando Reyes, de 19 años; terminó con su vida lanzándose de la azotea del edificio, quedando tendido en un charco de sangre. Este lamentable hecho fue presenciado por pocos estudiantes y escuchado por todo el edificio así como personas que pasaban por el lugar, dejó una huella imborrable en la comunidad estudiantil.

20 Septiembre 41

´Echan´ a CTM de Teksid Hierro

El Sindicato Minero Nacional refrendó su liderazgo en la empresa Teksid Hierro, al obtener el triunfo del recuento realizado, donde se tuvo una amplía diferencia sobre la CTM en Coahuila, permaneciendo como el titular del Contrato Colectivo de Trabajo por decisión de los trabajadores. Tras una larga jornada, en la que se tuvo la participación de un 80 por ciento de la plantilla laboral, el sindicato lidereado por Napoleón Gómez Urrutia obtuvo el triunfo con un total de 642 votos, mientras que la CTM de Tereso Medina Ramírez, obtuvo 172.

OCTUBRE

4 de octubre 42

Amenazan tiroteo en UANE Monclova

Elementos policiacos desalojaron el plantel Monclova de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) luego que uno de sus alumnos recibió un mensaje de WhatsApp donde alertaba un posible tiroteo en el plantel.

"Avisa que mañana voy a hacer un tiroteo en la UANE", decía textualmente el mensaje.

5 de octubre 43

Inaugura MARS empresa APTIV

Frontera, Coah.- Con la generación de 9 mil 525 nuevos empleos formales en los meses de agosto y septiembre, para un total de 47 mil 375 acumulados en lo que va del año, Coahuila se posiciona en el Top 10 de las entidades que mantienen su tendencia de crecimiento en materia laboral.

Tras la inauguración de la planta APTIV en Frontera, que en su proceso creará 3 mil 460 de esos puestos de trabajo, el Gobernador Miguel Riquelme destacó que Coahuila muestra su potencial en la expansión de su mercado del empleo en sus cinco regiones.

16 de octubre 44

Rescatan al alcalde de Guerrero

El alcalde de Guerrero, Mario Cedillo, así como sus hijos, esposa, y colaboradores de su gobierno, fueron localizados y liberados tras 16 horas de su desaparición al presuntamente ser privados de la libertad por un grupo armado en Tamaulipas.

18 de octubre 45

Policía atropella y mata a enfermera

El destino le hizo una mala jugada a la enferma Patssy Galván Olveda, pues al cuando salió a comprar un hot dog para cenar murió al ser embestida por un oficial de Tránsito Municipal que manejaba en estado de ebriedad y causó un fuerte choque sobre el bulevar Benito Juárez. El elemento huyó con ayuda de sus compañeros pero fue capturado por oficiales de la Policía Municipal de Frontera. Se encuentra a disposición del Ministerio Público

3 de noviembre 46

Caen cómplices del desfalco en AHMSA

A partir de las denuncias presentadas por Altos Hornos de México, solventadas con pruebas y peritajes por la Fiscalía General del Estado, y en cumplimiento de órdenes emanadas de tribunales, el día de hoy la Policía Ministerial procedió a la detención de Cristian Emanuel Dávila Corona, Héctor Pérez Garza y Ernesto de la Fuente Castro, por el desfalco cometido en contra de AHMSA.

17 de noviembre 47

Prepara alianza PRI-PAN-PRD

Los dirigentes estatales del PRI, el PAN y el PRD en Coahuila se reunieron la mañana de este miércoles para afinar la alianza de esos tres partidos con miras a las elecciones para Gobernador en 2023.

Rodrigo Fuentes Ávila, del PRI; Elisa Maldonado, del PAN y Mary Telma Guajardo, del PRD, sostuvieron un encuentro para trabajar en conjunto con un proyecto común de cara a la sucesión del próximo año.

23 de noviembre 48

Cumple IMSS 60 Aniversario

El Hospital General de Zona número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se ubica en Monclova, llegó a su 60 aniversario, autoridades municipales y de salud realizaron una serie de actividades para conmemorar esta fecha.

28 de noviembre 49

Tragedia en Zona Centro "Tres Muertos".

Tres personas murieron la noche de ayer en un accidente vehicular ocurrido a una cuadra de la Plaza Principal; el responsable viajaba borracho y a exceso de velocidad en pleno domingo cuando se dice existe 'Ley seca'.

Los dos hombres que fueron víctimas al parecer eran primos, Roberto Ángel Tovar Menchaca y Francisco Vázquez Tovar, mientras que la tercera víctima era una mujer, Juanita Menchaca Mendoza.

01 de diciembre 50

Corta CFE luz a Altos Hornos

La Comisión Federal de Electricidad suspendió por un periodo de más de 3 horas el servicio de energía eléctrica a Altos Hornos de México, por el adeudo de 129 millones 306 mil pesos, correspondientes al mes de octubre, deteniendo los equipos y ocasionando una afectación en los procesos de producción.

13 de diciembre 51

Acusa RMB proceso amañado de MORENA

Tras la encuesta al interior de Morena, los resultados de los militantes colocaron al actual Senador Armando Guadiana como el favorito para encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila, así lo dio a conocer este lunes el dirigente nacional de dicho partido, Mario Delgado.

17 de diciembre 52

Murió buscando el sueño americano

Como una pesadilla catalogaron la muerte de Izamar Medina sus familiares y amigos del barrio de Tinoco en Chinandega Nicaragua, asegurando que la joven madre de familia de tan solo 30 años había viajado con su esposo y su hija, la pequeña Brizna de 10 años de edad para buscar el sueño americano y con ello una mejor calidad de vida.

A su natal Nicaragua llego la triste noticia del fuerte accidente que se suscitó en el km 171 de la carretera 57 cuando varios centroamericanos resultaron gravemente lesionados luego de volcar la camioneta Chevrolet Silverado en la que viajaban, falleciendo en el lugar dos mujeres más.

24 de diciembre 53

Azota frío a Monclova

La tormenta invernal asociada con la onda gélida que ingresó al estado de Coahuila este fin de semana paralizó completamente la ciudad, que durante los últimos días había registrado una gran movilidad.

Con temperaturas de menos 7 grados centígrados, con sensación térmica de menos 12, son parte de lo que se vivió el día de ayer, en Monclova, en donde municipios de la región como Castaños, Sacramente y Cuatro Ciénegas registraron heladas.

27 de diciembre 54

Explota su casa en Noche Buena.

Momentos de terror vivieron vecinos de la calle Manuel Doblado del fraccionamiento Carranza, luego de la explosión provocada en el domicilio de la familia Gutiérrez Llanas, lo anterior el pasado 24 de diciembre minutos antes de las 8 de la noche, cuando se encontraban preparando la cena navideña y solo escucharon un fuerte estruendo, corriendo al exterior de los domicilios para ponerse a salvo.