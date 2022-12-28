Anuncia AMLO transformar a Seguro Social

“La derechohabiencia merece un servicio de calidad como se lo merece”, dijo el presidente de la Canaco, Arturo Valdez Pérez, quien señaló que desde que ingresó el presidente Andrés Manuel López Obrador no se han visto cambios en el sector salud.

Ayer por la mañana, nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que para diciembre del 2023 transformará el sistema de salud de México y aseguró que dentro de un año, todos los mexicanos tendrán atención médica garantizada “desde la cuna hasta la tumba”.

Luego que el presidente anunciara esto, el representante de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) de Monclova, asegura que la Clínica 7 del IMSS está muy lejos de esa promesa.

Arturo Valdez Pérez indicó que hacen falta muchas cosas, entre ellas mejorar la infraestructura de las unidades médicas públicas, así como el abastecimiento de medicamentos que deberían de ser fáciles de dar a la población y los cuales no deberían de costarles por buscar en otros lugares, así como las licitaciones que tanto se han prometido a la derechohabiencia.

“Siempre hemos peleado todas las cámaras para que se modernice el Seguro Social ya que tiene años que no se le da una manita de gato y Urgencias tiene también mucho tiempo en que se ampliaría, porque si uno se da la vuelta, encuentras a los pasillos a los pacientes y con herramientas improvisadas”.