Anuncia CL campaña de aparatos auditivos

Para el próximo mes el Club de Leones realizará la primera campaña de aparatos auditivos, más de medio millones de pesos se han invertido en este beneficio que llega de manera gratuita a las personas que lo necesitan.

Así lo comentó José Cuéllar Lara, exsecretario del Club de Leones, quien invitó a la ciudadanía a estar muy al pendiente para que puedan aprovechar el beneficio.

Señaló que el año pasado se tuvieron dos campañas, se beneficiaron a cerca de 50 personas, el Club de Leones ha tenido la fortuna de que el centro comercial Merco ha otorgado en tres ocasiones el redondeo, gracias a esto, la última vez se beneficiaron a 60 personas.

José Cuéllar Lara, exsecretario del Club de Leones.

Son aparatos alemanes que cuestan aproximadamente 18 mil pesos, con el dinero del redondeo se compran y se regalan a la gente que lo necesita y que no cuenta con el recurso necesario para comprarlos.

Esperan seguir con el apoyo del redondeo de Merco, aunque saben que hay más asociaciones y organizaciones que también lo necesitan, están en lista de espera para así poder ayudar a más personas.

Para otorgar un aparato adquirido con el redondeo del centro comercial se realizan estudios socioeconómicos para asegurarse que realmente necesitan el apoyo y que no cuentan con el recurso.

Los aparatos adquiridos por el Club de Leones se venden en mil 100 pesos, aunque tengan la solvencia económica para comprarlo.