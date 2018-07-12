Anuncia Napoleón nueva etapa sindical

Al conmemorar el 84 aniversario de la creación del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia emitió un mensaje a los trabajadores, asegurando que está por iniciar una nueva etapa para la transformación y cambio de México, en la que serán parte importante, al ser el único organismo sindical que apoyó abiertamente al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

El día de ayer se celebró el Día del Minero, así como el aniversario del Sindicato Nacional Minero, por lo que el líder sindical aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos sus agremiados.

Dentro de este mensaje señaló que el sindicato se ha mantenido en la lucha a lo largo de los años, a pesar de los ataques que han sufrido.

Señaló que está por iniciar una nueva etapa, esto a su regreso de México como Senador y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, donde dijo que el Sindicato Minero será parte de esta transformación.

“Los mineros vamos a estar ahí en la punta de toda esta lucha, porque nunca nos hicimos para atrás, sino que creímos en este proyecto, lo compartimos y decidimos participar y somos la única organización sindical que se decidió a jugarla abiertamente con Andrés Manuel López Obrador y con ese nuevo proyecto de nación que él encabeza”.

Gómez Urrutia mencionó que dentro de esta etapa reconstruirán los principios y valores de los trabajadores del sindicalismo nacional, y dijo que trabajarán con unidad, lealtad y solidaridad dentro de este proyecto.

En este mismo mensaje el líder minero, quien se espera que regrese al país a partir del 15 de agosto, dio la bienvenida a los trabajadores de Teksid, quien el pasado 29 de junio decidieron adherirse a esta organización sindical y abandonar la CTM.

Señaló que fue el resultado de 4 años de lucha, y que ahora que forman parte de este sindicato confirmarán que es una organización democrática y transparente, que defiende los derechos de la libertad sindical.

Indicó que como organización el objetivo es mejorar las condiciones para los trabajadores y sus familias, conservar las fuentes de empleo y ampliarlas, cuidar la empresa pero señaló que con el respeto de los derechos de los trabajadores y condiciones dignas y justas.