Anuncia Primera Dama jornada de mastografías

DIF Monclova en coordinación con Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social, realizará este viernes 09 y sábado 10 de diciembre en CEDIF Sur, localizado en la colonia Mezquital del Valle, una jornada de mastografía y examen de cáncer cervicouterino.

Esta Jornada forma parte de la agenda permanente que se tiene en beneficio de la salud de las mujeres monclovenses, por parte de la primera dama, doctora Leticia Carrillo Acevedo.

Cabe mencionar que a través de la gestoría que realiza la coordinadora de CEDIF Sur, la licenciada Diana Villasana, se mantiene una estrecha coordinación con autoridades de la Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de realizar campañas de salud.

La primera dama destacó que los requisitos son: Edad de 40 a 69 años, que sean derechohabientes del IMSS y agendar cita en las instalaciones de la Clínica 84 en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Recalcó que es necesario agendar cita porque se basarán en la lista que se tenga para atender a las mujeres que acudan al CEDIF Sur, este viernes y sábado próximo en que se llevará acabo la Jornada de Mastografía y Examen de Cáncer Cervicouterino.

La doctora Carrillo dijo que el horario de atención para la realización de las Mastografías es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en los días viernes 9 y sábado 10 de diciembre, y para el de cáncer cervicouterino también.

Agregó que también durante estos dos días se estará aplicando la vacuna contra la Influenza a población abierta. ‘Quienes aún no cuenten con esta vacuna, acudan para que se les aplique, ya que es necesario cuidar la salud y evitar complicaciones con enfermedades propias del a temporada’.