Padres de familia anuncian cierre de jardín de niños en Monclova por falta de intendente

Ante la falta de respuesta de las autoridades educativas, madres y padres del Jardín de Niños Emiliano Zapata, en Monclova, anunciaron que cerrarán las instalaciones este martes para exigir la asignación urgente de un intendente, tras más de un mes sin personal de limpieza.

El conserje anterior solicitó un permiso de seis meses, y aunque se tramitó la sustitución con anticipación, no ha llegado nadie a cubrir el puesto. Los padres han recibido promesas incumplidas desde antes de las vacaciones, el 1 de mayo y el 16 del mismo mes, pero la situación sigue igual.

Debido a la falta de higiene en baños y áreas comunes, los propios padres se han visto obligados a organizar turnos para limpiar y evitar riesgos de enfermedades en los menores. "Nos cansamos de esperar. Los niños están en riesgo y las condiciones sanitarias son pésimas", expresó una madre.

Otro tutor señaló la precariedad del suministro de agua potable, lo que podría provocar infecciones entre los estudiantes. Actualmente, cerca de 170 alumnos cursan sus estudios en este jardín de niños.

Como medida temporal, los padres organizaron una colecta de 15 pesos por alumno para contratar a una persona que realice la limpieza, pero consideran que es una solución injusta y limitada.

"El martes vamos a bloquear la entrada. No permitiremos acceso a maestras ni a nadie. No queremos afectar las clases, pero no es justo que los niños estén así. **Exigimos una solución inmediata",_ sentenciaron.