Anuncian concierto de Susana Zabaleta

El presiente Municipal ingeniero Alfredo Paredes invitó a todos los monclovenses y habitantes de municipios aledaños, para que acudan este martes al gran concierto de Susana Zabaleta y Fernando de La Mora, que se llevará a cabo a las 19:00 horas en la plaza principal de esta ciudad.

El alcalde Alfredo Paredes López, invita a los monclovenses para que nadie se quede sin disfrutar de, espectáculo musical.

Ambos artistas unirán sus talentos mediante un espectáculo de corte internacional en el que interpretaran grades éxitos, mismos que han cantado no solo en México sino en otros países, la variedad musical de este espectáculo abarca los distintos géneros que incluyen la ópera, el bolero y el mariachi.

Sin duda que en Monclova se vibrará con la interpretación de la artista monclovense Susana Zavaleta, que regresa a esta ciudad, con un espectáculo con el que ha puesto el nombre de Monclova muy en alto; uno de los temas de telenovela, interpretados tanto por Susana como por Fernando, es “Vivo por ella”.

El alcalde Alfredo Paredes, dijo que este tipo de eventos reúne a las familias porque es de gran calidad y agregó que este concierto será un recuento musical que abracará desde la ópera, el mariachi y el trío, con canciones mexicanas, “No se lo deben perder”, dijo el jefe de la comuna.