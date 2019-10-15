Anuncian feria del libro

Anuncian la Feria del Libro Monclova 2019 del 25 de octubre al 3 de noviembre, ofrecerá una diversidad de eventos y presentaciones con destacados autores a nivel nacional e internacional, así como la presencia de las editoriales más importantes del país.

Antonio Sonora y Carlos Villarreal, organizadores de la feria, dieron a conocer los por menores de esta edición, donde la institución invitada será el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE).

Durante la inauguración se contará con la participación del escritor mexicano Luis Panini, uno de los autores jóvenes más destacados el país, el cual estará presentando su novela “Las espirales del tiempo” el 26 de octubre. Entre las personalidades para este año destacan los escritores Rodolfo Naró, Ana Clavel, Socorro Venegas, Bibiana Camacho, Julián Herbert, Geney Beltrán, Orfa Alarcón, Renato Tinajero, Antonio Ramos y Franco Félix.

Joselo Rangel, integrante de la banda Café Tacvba presentará su libro de cuentos este 28 de octubre.

Señalaron, a la feria asistirá el músico, compositor y escritor Joselo Rangel, integrante de la destacada banda de rock Café Tacvba, quien estará presentando su libro de cuentos “One hit wonder” el 28 de octubre a las 8:00 pm en coordinación con la Universidad Vizcaya de las Américas.

Así mismo, se realizará el primer “Encuentro nacional de robótica” el 1 de noviembre a través del Hábitat de la Ciencia de COECYT Coahuila, con apoyo del Tecnológico Nacional de México, Campus Monclova; la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UA de C; la Universidad Politécnica de Monclova y Frontera y la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.

Las artes escénicas tendrán un lugar importante en la feria con el bailarín Anakin Lúevanos.

En este rubro destaca la presencia de Carlos Chimal, uno de los divulgadores de la ciencia más importantes de nuestro país, quien estará presentando una conferencia y participando en un encuentro con lectores de las universidades mencionadas el 25 de octubre.

Resalta el desarrollo de la Jornada de cine mexicano el 26 de octubre con la presencia de la escritora de cine y series Itzel Lara, quien estará presentando una conferencia sobre escritura de series y la proyección de la película “Distancias cortas” de la cual es autora del guión.

Esta nueva edición rinde homenaje a la obra y legado de cuatro autores que este año conmemoran aniversarios como el poeta mexicano Amado Nervo, el artista universal Leonardo Da Vinci y los escritores norteamericanos Walt Whitman y Herman Melville, con el desarrollo de foros, conferencias y exposiciones.

Dentro del programa “Palabras compartidas”, participarán 38 instituciones educativas de la región y mil 700 estudiantes. Es importante destacar el gran impulso que se dará a la literatura regional con la presentación de 60 autores locales y regionales, los cuales estarán participando en tres antologías literarias y de forma individual, presentando textos de poesía, cuento, crónica y literatura infantil.