Apadrinará Magaña a haitiana-mexicana

Mirtha Díaz y Pedro Magaña, serán los padrinos de la pequeña Naiyara Louine Belon, la niña de sangre haitiana pero mexicana de nacimiento, esta noticia fue informada por los padres de la menor en agradecimiento por el apoyo que les han brindado tras el calvario que han tenido que enfrentar.

"Nos dieron la noticia, la esposa le dijo a él, que quería que nosotros fuéramos sus padrinos, nos hizo chillar", comentó Pedro Magaña.

"Parenn y marenn", significa padrino y madrina en idioma Criollo Haitiano, los dos seleccionados aceptaron la propuesta, comprometiéndose a velar por la pequeña y seguir apoyándolos.

La familia de Jordany Lounie y Myriame Belon es la única familia que se encuentra en la parte alta de la Fundación Manos que Ayudan ubicada en la calle Maxtla 1518 de la Ciudad Deportivo.

Es un lugar amplió pudieran recibir a más familias de haitianos, pero debido a que autoridades de salud notificaron a Pedro Magaña que Myriame Belon, madre de la pequeña, fue diagnosticada con covid, no se llevó a más gente al lugar.

Jordany, señaló que su esposa no presenta síntomas del virus pero les recomendaron estar en aislamiento y con las medidas de salud necesarias, ella está acostada, descansando después del ajetreo además de que no está fajada luego del parto natural.

"No trae tos, ni temperatura, nada, ningún síntoma, pudiera ser asintomática, pero aunque me hubieran dicho que tenía Covid yo como quiera los hubiera apoyando, tal vez con medidas preventivas mejor, todos me hablaron para recriminar porque los andaba moviendo, ayudándolos, pero ninguno preguntó ¿Qué te falta? ¿En qué ayudo?", señaló Pedro Magaña, regidor y presidente de Manos que Ayudan.

El mismo Pedro Magaña será sometido a una prueba Covid a los 7 días, le recomendaron que tomara las medidas necesarias, pues según autoridades de salud, el estudio que le hicieron a la mujer, ella es altamente contaminante.