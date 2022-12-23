Apaga AHMSA el alto horno 5

Como efecto secundario de la onda gélida, Altos Hornos de México apagó a partir de este viernes y hasta el próximo lunes sus equipos, para evitar daños por las bajas temperaturas que se registraran en la región.

Este viernes a las 6 de la mañana se pararon los equipos de diferentes departamentos de la siderúrgica como prevención ante el descenso de temperatura que se registró el día de ayer en la región.

Teodoro Fuentes Amador Vocero de la Sección 288, señaló que fueron diferentes áreas en las que se pararon los equipos como el Alto Horno 5, el taller de aceración del BOF, con el fin de evitar daño por congelamiento de las líneas, y daños en la maquinaria que pudiera retrasar la producción

La suspensión de acuerdo a lo informado por la empresa se dará durante 48 horas, por lo que se prevé que el lunes a partir de las 7 de la mañana se restablezca la operación en la planta 2.

Son acciones preventivas que se llevan a cabo, por lo que este fin de semana se llevarán a cabo labores de mantenimiento, limpieza y pintura por parte de los trabajadores, sin que esto represente un daño en la producción.

Indicó que de acuerdo al pronóstico que se tiene para la región, este fin de semana serán los días con menores temperaturas y a partir de este domingo comenzará a recuperarse las condiciones del clima, por lo que se pondrán en marcha los equipos, para continuar con la producción.