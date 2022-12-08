‘Apagan’ los Altos Hornos y preparan paro técnico

Altos Hornos de México cumplió una semana desde que se interrumpió su producción, son ocho días que se mantiene con producción cero, lo que ha generado una pérdida millonaria a la empresa, al dejar de producir 30 mil toneladas de acero en este lapso, sin que hasta el momento se tenga fecha para reanudar producción.

El impacto económico que genera la suspensión del servicio por parte de la CFE se agrava conforme avanza el tiempo, ya que por día se dejaron de producir en promedio cerca de 3 mil toneladas.

La falta de producción frena los ingresos de la empresa, por lo que se toman acciones para poder salir del conflicto en el menor tiempo posible, por lo que se busca cubrir el adeudo que se tiene con CFE de más de 127 millones de pesos, con la finalidad que se restablezca la energía eléctrica.

Esta es la primera vez en la historia que Altos Hornos de México suspende su producción en su historia, generando incertidumbre entre los trabajadores que esperan que se reanude el trabajo.

Los departamentos siguen parados, la producción esta detenida y únicamente se trabaja con plantas de fuerza, que abastecen de energía a los equipos principales para evitar un daño que representaría un gasto mayor a la empresa.

Incluso prepararon equipos como el Alto Horno 5 para paro técnico indefinido, al no tener todavía una fecha para retomar la producción.

Se espera que al realizar el pago de CFE se restablezca en poco tiempo el suministro, que permita que AHMSA inicie su operación y su recuperación para regresar a los niveles que se manejaban.

Sin embargo la operación no se dará de manera inmediata, ya que también esta paralizada la producción de Hércules en donde se suministra la materia prima, por lo que se deberá de reactivar la cadena de producción para poder iniciar la operación de acero.

Preparan paro técnico

Al no tener una fecha para el reinicio de operaciones en Altos Hornos de México, la empresa prepara los equipos para un paro técnico indefinido y evitar daños que ocasionen una pérdida económica mayor.

El pasado martes se echo a andar el Alto Horno 5, con el fin de prepararlo y quitar el sobrante de arrabio, conocido como “salamandras”, que quedó dentro después del corte de energía y de esta manera evitar un embancamiento.

Los equipos únicamente fueron puestos en operación para realizar la preparación y que esté fuera de operación durante el paro técnico que se mantendrá de manera indefinida hasta que se reestablezca el suministro de energía.

Teodoro Fuentes Amador, Vocero de la Sección 288 informó que se activó el equipo por un periodo de 16 horas para realizar los trabajos para evitar daños y a su vez, esté listo cuando se retome la producción.

Aún no se tiene información con respecto a la reactivación de la producción, esperan que se cubra el adeudo de CFE e inicien los trabajos, pero no se tiene información al respecto, por lo pronto se preparan los equipos para evitar que se dañen.

Así mismo descartó que la empresa contemple enviar a casa a trabajadores eventuales hasta que se reanude la producción, ante los rumores generados por la situación de la siderúrgica y dijo que los 230 eventuales, no se verán afectados.