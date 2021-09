Aparece Christian; huyó por ´berrinche´

Christian de Los Santos Castilla ya apareció fue localizado en la ciudad de Acuña Coahuila, trascendió que el joven se fue de su domicilio por voluntad propia luego de una discusión que tuvo con su madre.

El joven de 18 años de edad, desapareció el pasado 30 de agosto, a las 11:00 am salió de su domicilio ubicado en la colonia Héroes del 47 en Monclova, portaba un jersey azul de acereros con botones, en la parte de atrás dice "Castilla" además de una gorra de Acereros y un short camuflado.

El estudiante del Tecnológico de Monclova, no tiene adicciones, no tiene ningún tipo de padecimiento, es la primera vez que sucede esto, por lo que a la familia le sorprendió mucho que no se reportara.

Pero fue localizado y la tarde de ayer su padre se trasladó a aquella ciudad para traerlo a Monclova, posteriormente fue interrogado por personal de la Coordinación de Personas No Localizadas donde dio a conocer lo que realmente pasó.

El joven tuvo una fuerte discusión con su madre por eso se ausentó de manera voluntaria, señaló que luego de discutir salió de su domicilio y pidió que lo trasladaran en un In Driver a Acuña con unos familiar, mismos que se comunicaron con los padres para decir que allá se encontraba y que estaba bien.

La madre, Zoraida Castilla, dio otra versión, señaló que fue gracias a la llamada de una mujer que dijo haberlo visto en una plaza en Ciudad Acuña, mencionó además que todo se trató de una extorsión, será las autoridades quienes se encarguen de la investigación.

Mencionó que tras recibir la llamada de esa mujer, se comunicaron con familiares que tienen en aquella ciudad y les pidieron que fueran a inspeccionar alrededor de la plaza, efectivamente, Christian estaba en el área y su padre se trasladó por él.

"Dice mi esposo que viene muy asustado, fue una extorsión, estamos esperando nada más, es lo único que sé, me imagino que recibió una llamada o algo, mi esposo ya lo trae de Acuña", comentó la madre.

Mencionó que los familiares le informaron que lo encontraron desolado en ese lugar, no trae golpes, pero sí está temeroso y desorientado, no lo quieren interrogar.

Su madre comentó que desde una noche antes, su teléfono aparecía en una vivienda abandonada en Acuña y la Fiscalía de Personas Desaparecidas hará investigaciones correspondientes.

"Recibí muchas llamadas de gente queriéndome extorsionar de Veracruz, mensajes de whatsapp que pedían que atendiera el llamado, me decían atienda el llamado que le estamos haciendo de Christian de Los Santos, otro número le pusieron que enviara el dinero para enviarlo a comunicado, pero nunca dijeron cantidad", comentó.

Solo esperan saber ¿qué fue lo que pasó? revisarán su condición de salud y la familia espera que esto sirva de ejemplo en futuros casos.

Su madre exhortó a la población a siempre estar al pendiente de los hijos, pues mencionó que aunque, a veces, como padres los ve bien, ellos traen otras cosas en la cabeza.

"Los dejamos pensando que están bien, uno se enfoca en el trabajo, ellos se quedan en casa, no sabemos con quién hablan, mijo ya no trae su teléfono, no quiere hablar, esperarán a que lleguen y lo revisen y darán alguna declaración", comentó.