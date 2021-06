Aparece Claudia sana y salva

Coahuila

Claudia Estrada, la mujer de 40 años que se encontraba desaparecida el día de ayer ya está en casa y bien, así lo dieron a conocer familiares a través de las redes sociales, luego de que se especulaba que podría aparecer sin vida ya que dejó un recado póstumo, también se dio a conocer por personas allegadas que el año pasado hizo lo mismo, la misma dinámica de la carta y luego fue encontrada.

Todo empezó el pasado miércoles por la mañana, cuando Claudia salió de su casa rumbo a la clínica 7 donde tendría una consulta, pero ya no regresó, al indagar sus familiares se dieron cuenta que nunca llegó al hospital y tampoco a su trabajo.

La denuncia llegó a la policía municipal, a las 6:20 de la tarde, los oficiales llegaron al domicilio de calle Camelias #1201 esquina con Río Bravo de la colonia Las Flores, Diana Estrada, les dijo que su hermana Claudia Estrada había desaparecido y que al regresar a su casa se dieron cuenta que dejó una carta donde se despedía.

En el escrito, decía que la enfermedad que le habían detectado era grave, que ameritaba una cirugía y que solo se atendía de manera particular, con un costo de 50 mil pesos, narraba que se sentía impotente y preocupada porque no tenían dinero y que la salida para ella era dejar de sufrir, les pedía que no se culparan y recalcaba que era su decisión.

Inmersos en un profundo dolor, de encontrarla sin vida, la familia a través de las autoridades y de Facebook solicitó ayuda a la comunidad para encontrarla, pero ayer simplemente publicó una de sus hermanas que Claudia ya estaba en casa y que estaba bien, sin dar más detalles.

Aunque Periódico La Voz, trató de comunicarse con ellos, no manejaron respuesta serán las autoridades quienes les den seguimiento al caso, nunca se especificó cuál es la enfermedad que padece.