Apelará la Fiscalía libertad de médico

En los próximos días la Fiscalía General del Estado apelará la decisión del Juez de no vincular a proceso al médico, José Luis Arriaga por el delito de negligencia médica al considerar que existen pruebas suficientes de su omisión.

Durante la audiencia, la jueza Nubia Aguillón decretó que no existían datos de prueba suficientes para vincular a proceso al profesionista por el delito que se le acusaba, lo que no significa que sea inocente, pero se tiene que profundizar en la investigación.

El delegado de la FGE, Rodrigo Chaires Zamora comentó que se estimó que las pruebas que existían contra el acusado no eran suficientes, lo que no quiere decir que sea inocente del delito.

Indicó que la dependencia es respetuosa de las decisiones que tomen los juzgadores, sin embargo en algunas ocasiones como esta no comparte el criterio es por ello que pueden recurrir a otros aspectos legales para apelar a la decisión de la jueza.

Señaló que este caso no es un asunto que esté concluido pues hasta no tener un sobreseimiento o quede absuelto no puede darse por terminado, por lo que seguirán trabajando en ese sentido.

“Cuando la Fiscalía judicializa un expediente es porque considera que existen datos de prueba que pueden acreditar la participación de alguna persona en la comisión de un delito, sin embargo, vamos a revisar la situación”, recalcó el Delegado.

Asimismo, Chaires Zamora comentó que considera que existen datos de prueba para acreditar la intervención de Arriaga en las acusaciones, sin embargo, será algo que deberán demostrar.

Indicó que será un asunto que no deberá tardar mucho en regresar nuevamente a los tribunales con nuevos datos de prueba, buscando que la persona que se considera víctima del delito reciba justicia.