Apesta la FSTSE por aguas negras

Desde hace más de tres años vecinos de la colonia FSTSE sufren por el problema de aguas negras que se presenta en la calle principal durante las lluvias, convirtiéndose en un foco de infección para los colonos.

Luis Ramón Rey, a nombre del grupo de colonos de este sector denunció la omisión por parte de SIMAS para atender esta situación, a pesar de que ya interpusieron la queja hace más de seis meses.

Mencionó que el principal problema de derrame de aguas negras se registra los días de lluvia, donde la presión del agua que circula por la línea de drenaje es demasiada y levanta las tapas y saca todos los residuos, que permanecen por días en una tipo laguna.

Sin embargo esta problemática es constante, ya que el registro que se encuentra entre la calle principal y San Sebastián Aparicio está dañada, por lo que los residuos se fugan de manera constante.

Ramón Rey señaló que esta problemática se ha intensificado con la instalación de empresas como SPECO, Golden Dragon, y más recientemente INFAC, quienes se conectan a la línea general de agua y drenaje y descargan a esta misma línea, que es obsoleta y no cuenta con la capacidad para dar el servicio.

Mencionó que de manera constante ha hecho el reporte a la dependencia pero no le han dado ninguna respuesta, incluso ya buscó a la Comisión de los Derechos Humanos para que haga una recomendación y se dé agilidad a su queja.

Señaló que es necesario que se atienda esta situación ante el riesgo que puede representar para las familias de este sector, pero dijo que se requiere una obra completa y no solo que coloquen un tapón, ya que si no se hace una buena inversión en poco tiempo el agua comenzaría a brotar por la tubería de las casas.

Ante este reporte, personal de SIMAS acudió a revisar las instalaciones y el encargado de Saneamiento Erick Reséndiz señaló que se clausurará este registro para controlar el derrame y dijo que colocaran otros tubos para dirigirla a otro lugar, a fin de evitar que se presenten más casos de este tipo.