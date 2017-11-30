Aplaude Alcohólicos Anónimos sanción a conductores ebrios

Representantes de Alcohólicos Anónimos respaldan la decisión de retirar a los menores que acompañen a conductores en estado de ebriedad, al señalar que así se concientizará sobre el consumo de alcohol en estas fechas.

Tras el anuncio que realizó la Subprocuradora de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), de que a partir de diciembre personal de la dependencia acompañará a los filtros antialcohol y asegurarán a los menores que viajen con personas que estén bajo los influjos del alcohol, la asociación Alcohólicos Anónimos Monclova respaldó este tipo de medidas que ayudarán a tener una mejor convivencia.

Édgar “N”, señaló que es una buena medida, ya que durante esta temporada se incrementa el consumo de alcohol por parte de las personas tanto en las posadas, convivios y en cenas familiares, sin tomar en cuenta a los menores.

Indicó que las personas cuando consumen alcohol se olvidan de la familia y se centran en ellos mismos y creen que todo está bien, y después se presentan los accidentes en donde los que menos tienen la culpa son los niños.

Al implementarse esta medida, las personas tomarán conciencia ante el riesgo que les sean retirados los hijos, por lo que moderará su consumo en las reuniones o bien se abstendrá de tomar, lo que permitirá tener una mejor convivencia, indicó.

“Al final de cuenta quien bebe en estos días no mide la consecuencia, pero si está la probabilidad de que les retiren a sus hijos lo van a pensar dos o tres veces; en ocasiones es difícil para nosotros como agrupación (AA) llegar y convencerlos de que tengan esa conciencia, pero cuando existe este riesgo, solitos se convencen”.

Como representante de Alcohólicos Anónimos señaló que lo ideal es que la gente no beba durante estas fiestas, que disfruten de manera sana, sin alcohol, pero al saber que es difícil para muchas personas, recomendó que lo hagan con moderación y disfruten realmente estas fiestas en familia.