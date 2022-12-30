Aplaude ampliación del regularización

Con júbilo recibió la noticia de la ampliación en la regularización el dirigente local del Frente Cardenista Mario Garza, sin embargo, considera que en enero será difícil que la gente tenga recursos para legalizar su automóvil.

Mario Garza destacó que pudo ver “la mañanera” del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde se anuncia la ampliación del plazo de regularización del primero de enero hasta el 31 de marzo del próximo año.

En este sentido, destacó que la famosa “Cuesta de enero” impedirá que la gente responda positivamente al llamado de la regularización.

Pero a partir de febrero y más en marzo comienza una recuperación económica, que podría permitir a las familias juntar el recurso necesario.

Como gremio, Mario Garza dijo que ya enviaron a la Ciudad de México un padrón de agremiados, y que a mediados de enero, estarán enviando un segundo paquete, así que invitarán a su gente a que aproveche la regularización.

Asimismo, comentó que están gestionando para ver si es posible que entren en la regularización los autos de origen asiático.

Son autos que empiezan letra y números del 6 al 9, así que esto también forma parte del plan que tienen como organización, Frente Cardenista, para que la autoridad federal autorice el ingreso de estos vehículos en el plan de la regularización.