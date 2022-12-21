Aplaude CMIC acuerdo reparatorio en AHMSA

Aplaude la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que Altos Hornos de México haya llegado a un acuerdo reparatorio con uno de los responsable de le millonario fraude, esperando que no haya más situaciones parecidas en un futuro.

Christian “N” fue acusado de haberse hecho pasar como proveedor de AHMSA y recibir contratos y pagos por más de 17 millones de pesos.

Como se recordará fue el pasado 9 de noviembre cuando presentaron a tres de los implicados en este fraude, entre estos Ernesto N que recibió contratos de más de 1.5 millones de pesos y Héctor quien recibió 31 millones de pesos, siendo que el fraude total de la empresa es de más de 275 millones de pesos.

Eugenio Williamson Yribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), externó que a la empresa acerera le convenía más el acuerdo reparatorio que tener a la persona encerrada en la cárcel.

“Se tiene que dejar el precedente pero directamente lo que a ellos les interesa más es la corrupción que hay dentro de la empresa o que hubo en su momento y que no han podido apresar al responsable”.

Indicó que se espera que las autoridades siguen haciendo cumplir la ley para que la empresa tome la buena dirección, sobre todo, que eso no vuelva a ocurrir ahora que AHMSA no se encuentra bien en el aspecto financiero y se desconoce el futuro que tendrá.

“Queremos que el 2023 salga bien y que vean que la sociedad de la región centro del estado, seguimos dependiendo en gran parte de ellos y necesitamos que se pongan las pilas, que hagan una buena chamba, que hagan bien su trabajo y vaya avante”.