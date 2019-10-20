Aplaude Obispo decisión de AMLO

FRONTERAS., COAH.-“Hemos heredado un país en el que nos gobernaban criminales, por eso el que se haya tomado en cuenta a la población para terminar con la violencia es de aplaudirse, sin embargo se tiene que investigar a los policías y miliares que estuvieron al mando del operativo, porque cuando las cosas salen mal siempre existe la posibilidad de que se haya realizando de manera deliberada”.

El Obispo Fray Raúl Vera López aplaudió la decisión del Gobierno Federal de dar un paso atrás en el combate al crimen organizado con la intención de terminar la violencia en Culiacán, sin embargo dijo que no se debe de dejar de investigar el proceder de las autoridades castrenses e incluso de la policía quienes no contaban con una buena estrategia para preservar la seguridad.

“El que Andrés Manuel haya tomado en cuenta a la sociedad civil es un hecho sin precedentes, el Gobierno siempre ha permitido que se asesine al pueblo y está vez se puso de frente la integridad de la población, desgraciadamente estamos acostumbrados a los daños colaterales y esta vez se quiso evitar que más inocentes murieran”.

Dijo que es normal que la gente tenga opiniones encontradas de cómo se está gobernando el país y de la repercusión que tiene este tipo de acciones en los Estados, sin embargo dijo que la ciudadanía tiene el derecho de solicitar una investigación de los porque de cómo se llevaron los hechos.

“Ya está bien de tantas muertes que no se investigaron, ya está bien de que los ciudadanos sean quienes mueren a causa de las malas decisiones del Gobierno, está bien que se termine la violencia en el país porque antes preferían asesinar a la ciudadanía que nada tiene de culpa”.

Vera López dijo que a partir de estos acontecimientos se tiene que hacer una estrategia de seguridad buena para el país, ya que anteriormente los gobiernos eran sumamente corruptos e incluso señaló de opresores y asesinos a los ex. Presidentes Peña Nieto y Felipe Calderón.