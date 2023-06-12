Aplauden obreros la labor de Mario Dávila

Obreros afines al Sindicato Minero señalan que es necesario que el Presidente de la Republica intervenga en el tema de AHMSA para agilizar la llegada de capital, sin importar quien esté al frente de ella.

Gerardo Salazar Balderas, trabajadores de la Coquizadora señaló que esperan buenas noticias luego de la gira de trabajo que realizará el alcalde Mario Dávila Delgado a México para ver el tema de AHMSA.

Mencionó que la situación de la empresa es preocupante, por lo que es necesario que se voltee a ver a la empresa, se agilice el proceso y que se mejore la situación en la que se encuentran los trabajadores.

Señaló que tal como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el proceso continúa detenido por culpa de Alonso Ancira y la simulación que realiza del proceso de venta, donde quiere salir ganando, mientras que los trabajadores son los que están perdiendo ante la falta de recursos.

“Ojalá que verdaderamente el presidente apresurará la situación, supiera mover sus piezas y se den las facilidades para la pronta venta de la empresa”.

Comentó que es necesario que se apoye a los trabajadores, sin importar quien esta al frente de la empresa, por que la situación actual es insostenible.

Así mismo reiteró que esperan tener buenas noticias luego de la visita que hará el alcalde a la Ciudad de México, donde busca un acercamiento con el Presidente de la República, y acudirá a diferentes dependencias.