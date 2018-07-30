Aplazan audiencia de presuntos homicidas

La defensa de los presuntos involucrados en el crimen de Juan Gilberto Palacios Barroso del sector Asturias, pidió duplicidad de término para aportar más pruebas a favor de sus clientes, por lo que la audiencia se retomará el próximo 2 de agosto a las 11 de la mañana en el Centro de Justicia Penal.

La audiencia inicial estaba programada para el día de ayer a las 10:00 a.m por el homicidio de Juan Gilberto Palacios de 36 años de edad. Para los jovencitos Julio César y Edwin la reunión fue privada por ser menores de edad, posteriormente a las 11:00 a.m para Carlos Armando.

La defensa de los imputados en el crimen de Juan Gilberto Palacios Barroso pide duplicidad de término.

Tras concederse una duplicidad de término, los tres involucrados en el homicidio de Juan Gilberto Palacios Barroso permanecerán en el C4 hasta que se celebre la audiencia inicial el próximo jueves 2 de agosto del presente año.

Cabe recordar que el pasado jueves el joven Juan Gilberto Palacios Barroso con domicilio en la colonia Industrial acudió a convivir con unos amigos de su trabajo en la colonia Asturias, en el lugar arribaron tres hombres quienes con saña lo apuñalaron en 20 ocasiones.

De acuerdo a la información, los acusados (Julio César, Edwin y Carlos Armando) son los presuntos responsables de haber asesinado a Juan Gilberto, luego de que el pasado jueves en un domicilio de la calle Federico Luna de la colonia Asturias recibiera 20 puñaladas.

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Los acusados que eran conocidos de la víctima aprovecharon este vínculo para pasar a su casa donde celebraban una reunión y tratar de robarle, las cosas se salieron de control y prefirieron asesinarlo y huir sin tomar ningún objeto.