Aplican empresas despido "hormiga"

Empresas de la región Centro aplican despido "hormiga" con la salida de grupos de 10 a 15 trabajadores por semana, que en conjunto representa un número importantes de fuentes de empleo que se pierden en la localidad.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de la CTM Frontera informó que ya se siente el impacto de la aplicación de los aranceles en las empresas de la localidad, lo que genera incertidumbre en las empresas que mantienen a la baja los niveles de producción hasta que las condiciones del mercado mejoren.

Señaló que difícilmente se tendrá una recuperación en el mercado en los próximos meses, incluso se prevé que todo el 2025 se mantenga la misma tendencia, lo que representa un panorama complicado para las empresas.

"No pensamos que nos fuera a pegar tan fuerte, pero ya lo estamos sintiendo, la verdad es que es un tema que no se acaba este semestre, la proyección es que todo el año 2005 va a ser un año complicado (...), la verdad es que va a estar muy fregada la cosa".

El representante sindical reconoció que se vive un momento crítico, con una contracción laboral que no se vivía en los últimos 20 años, resultado de la situación que existe con los Estados Unidos.

En el tema de empleos, indicó que las empresas no han informado sobre algún recorte de personal, sin embargo se realiza un despido "hormiga" con la salida de pequeños grupos de trabajadores.

"Hay movimientos internos que no nos dicen las empresas pero que sabemos que están ocurriendo, en las que no se renuevan los contratos a los trabajadores por faltas o alguna situación interna y ya no se cubren esas vacantes".

Señaló que son grupos de 10 a 15 trabajadores por semana de cada empresa, pero ya en conjunto, entre 10, 15 o 20 empresas, representa un número importante de empleos que se pierden en la región, sin que existan alternativas para que se coloquen en un corto plazo.