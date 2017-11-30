Aplican empresas filtros antialcohol

Empresas afiliadas a la CTM Monclova aplican filtros antialcohol a la hora de entrada de los trabajadores, con la finalidad de evitar que ingresen en estado inconveniente y afecten su fuente de empleo.

Como todos los años, las empresas de la localidad implementan esta medida con el objetivo de concientizar a los trabajadores y evitar el alto consumo de alcohol durante la temporada decembrina.

Carlos Mata López, representante de la CTM, señaló que la implementación de esta medida protege a los trabajadores y sus empleos, ya que de ser detectado en estado inconveniente al interior de la empresa sería dado de baja.

“Las empresas están haciendo algunos filtros para revisar que los trabajadores no ingresen a la empresa con aliento alcohólico, eso evitará que pierdan su empleo, por lo que a final de cuentas es protección para los compañeros”.

Reconoció que se ocasiona una afectación económica a los trabajadores al regresarlos por llegar en estado inconveniente, pero dijo que es preferible perder un día y los bonos que se otorgan, que perder la fuente de empleo, por lo que se ha tratado de hacer conciencia para que no asistan en esas condiciones.

Así mismo dijo que desde 15 días se comenzó a platicar con los agremiados dentro de las asambleas, para recomendarles que tengan un consumo moderado de alcohol y sobre todo, que lo hagan cuando no vayan a trabajar al día siguiente.

En cuanto a los índices de ausentismo indicó que hasta el momento no se han registrado, ya que mantienen un monitoreo junto con la empresa de los factores de ausentismo, al contrario, dijo que se han logrado reducir en los últimos años.