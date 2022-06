Aplicarán examen a niños de nuevo ingreso

Alumnos de secundaria que tuvieron poca participación, realizarán el "Examen Global de Conocimientos" con el fin de tener una calificación o de lo contrario, volver a hacer el ciclo escolar, dio a conocer el director regional de Servicios Educativos.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos mencionó que los alumnos del nivel de secundaria que tuvieron poca asistencia a clases presenciales requerirán la aplicación del examen, esto luego que sus maestros analicen si lo requieren o no.

Dicho examen se aplicara en el mes de agosto y se determinará si el menor será promovido al siguiente grado escolar, podrán asistir en las oficinas regionales de Servicios Educativos.

"Son alumnos que en el ciclo escolar les faltaron las actividades o no presentaron los exámenes, por lo que no tienen calificación de primero y segunda parcial, algunos inclusive no tienen del tercer parcial. Vamos a estar en condiciones para aplicar y que tenga su nivel educativo".

Señaló que los estudiantes tendrán que acreditar para tener una calificación que los ayude en el ciclo escolar 2021-2022 y con miras a que puedan pasar al siguiente grado en sus respectivos planteles.

Cabe destacar que aunque ya se regresó a clases presenciales, impera el retraso educativo y falta tiempo y esfuerzo para que recuperen los conocimientos del nivel que pasaron durante la pandemia del Covid-19.