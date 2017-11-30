Aplicaron estudio médico a detenida

Tras la muerte de una mujer que se encontraba recluida en las celdas municipales, el coronel Victorino Reséndiz dijo que se cuenta con el estudio médico practicado al ingreso y el video de la cámara de seguridad.

Yésica Jazmín Zapata Hernández de entre 25 y 30 quien al parecer no se encontraba bien de sus facultades mentales, no portaba identificación por lo que es imposible saber su domicilio o los datos de familiares, pero al momento de su ingreso comentó que no era de la ciudad y que estaba viviendo en la zona Centro.

Victorino Reséndiz señala que la causa de su detención fue que se encontraba en estado de ebriedad y mientras iba caminado chocó con un vehículo que se encontraba estacionado, los dueños dieron aviso a la corporación quienes acudieron al lugar y se la llevaron detenida.

A las 9:00 am que cambió el turno en la corporación, ella seguía con vida pues incluso estuvo platicando con la guardia, estaba sola en la celda y nunca informo de algún malestar.

Pasó poco más de una hora cuando fueron a verla, parecía estar dormida, le hablaron y no respondía, la revisaron y ya no presentaba signos vitales, se habló a socorristas de la Cruz Roja y a los peritos con la intención de deslindarse de cualquier responsabilidad.

“Se desconoce médicamente que le pasó, el Ministerio Público hará la investigación y nosotros responderemos todo lo que nos pregunten, vamos a preparar todo lo que tenemos para deslindarnos”, comentó

Dijo que revisarán los partes IPH de cuando ingresó, los videos de la cámara de seguridad desde que ingresó a las celdas y hasta la hora en que se le encontró sin vida.

Esta era la segunda vez que Yésica Jazmín Zapata Hernández era recluida en las celdas municipales, en ninguna de las dos ocasiones dio su domicilio ni otro tipo de datos.

Afirmó que cuando los detenidos llegan se les certifica médicamente para ver como llegan, de ella hay un certificado médico, incluso antes de su ingreso cuando una ambulancia de bomberos la revisó a las 5:17 am cuando llegó.