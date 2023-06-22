Apoya a DIF a damnificado

Monclova, Coah.-El sistema de Desarrollo Integral de la Familia en Monclova hizo entrega de un aparato de aire, así como un colchón y base para el señor Rogelio quien en pasados días a raíz de un corto circuito su vivienda se incendió resultando pérdida total, ante lamentable situación la primera Dama Leticia Castillo atendió el caso y ordenó la limpieza del hogar, entrega de artículos de la canasta básica, entre otros utensilios que le permitan estar bien.

1 / 2 Entrega colchón y base, un abanico entre otros artículos. 2 / 2 Iniciaron con la limpieza de la vivienda, y están buscando en breve reconectar el servicio de energía eléctrica. ❮❯

Hace una semana en la colonia los Pinos el señor Rogelio y quien se dedica a la venta de paletas se encontraba al interior de su casa conformada por tres cuartos, un corto circuito de un aparato de aire húmedo ocasionó que su hogar ardiera en llamas, Don Rogelio estuvo a punto de morir intoxicado.

De manera inmediata el ayuntamiento que encabeza Mario Dávila Delgado a través del DIF municipal atendió el llamado de familiares del señor Rogelio. En primera instancia se colaboró con la limpieza, adquisición de artículos y en breve el resto de los departamentos trabajan para muy pronto volver a instalar el servicio de energía eléctrica.

“Fue pérdida total, el señor estaba viviendo con algunos parientes, pero la primera dama solicitó se le dotara de un colchón, abanico, despensa y pidieron a un vecino que le pasara la luz por unos días, mientras se le restablece, el resto de los departamentos ya trabajan cada uno de acuerdo a su tiempo para también poder ayudarlo.” Informó la directora de DIF.