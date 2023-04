Apoya Alcalde a balnearios

Monclova; Coah.- Apoya alcalde de Monclova a propietarios de Balnearios, se les autoriza la apertura del lugar y otorga plazos para los pagos municipales correspondiente a Ecología, Protección Civil y Obras públicas.

Es el caso del Balneario Álamo Beach ubicado al oriente de la ciudad de Monclova, donde el propietario es trabajador de Altos Hornos de México, explicó que se siente agradecido con las atenciones del gobierno municipal al ponerse la mano en el corazón y comprender la situación económica que se vive.

"Se paga de permisos aproximadamente 1700 de Ecología, 1600 de Protección Civil y algo parecido de Obras públicas, y luego los pagos a los que capacitan de primeros auxilios el rescate acuático y primeros auxilios".

Hay algo que me gusta de esta administración y eso que no soy de este partido, pero me preguntaron cuando vinieron a checarme ¿Quiénes dependen de ti? Y les dije que no tenía para pagarte, échame la mano, o dame un descuento, me dijeron adelante primero ponte a trabajar abre y pagas después de semana santa" señaló.

Cabe mencionar que durante este fin de semana el clima no ayudo para que familias visitaran balnearios, sin embargo, se confía la siguiente semana las temperaturas permitan las reuniones en estos lugares.